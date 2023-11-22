柯文哲自爆又見郭台銘 郭董有告知要去領表

民眾黨今天公布不分區名單，民眾黨總統參選人柯文哲與不分區前八名一同亮相。(記者林縉明／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 透過連署取得總統參選資格，台灣時間22日下午由副手搭檔賴佩霞 前往中選會領表。民眾黨總統參選人柯文哲 22日下午受訪表示，今天上午有見過郭台銘，郭有告訴他要派人去領表，至於郭台銘下一步怎麼做，台灣是充滿驚奇的國家，如何排列組合，還有兩天就知道答案，不用緊張。

柯文哲近期頻頻與郭台銘見面，看似柯郭合作有望，但郭台銘今天派出副手賴佩霞前往中選會領表，是否代表柯郭合作破局，總統選舉將呈現四腳督的局面。

柯文哲表示，他今天早上有見過郭台銘，郭有告訴他要去領表，至於郭怎麼做，24日下午5點總統登記截止前，各種排列組合、合縱連橫，台灣是充滿驚奇的國家。

柯文哲說，他的態度是團結一切可團結力量，不論如何，郭台銘是財經界重要人才，在國政上有很多可以學習的地方，像是最近他跟郭會談，發現兩人的邏輯不太一樣，郭台銘的富士康從中國遷到印度規畫5年以上，他則是看短期一兩個月，兩人各有優缺點。

對於民眾黨最終不分區名單，沒有郭台銘推薦的人選，柯文哲說，他有提出邀請，但是郭台銘說不用了，所以就算了，名單內沒有郭董的人選。