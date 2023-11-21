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外界關注藍白合 游錫堃：民進黨會勝選但將面臨苦戰

記者周佑政／台北22日電
總統立委大選逐漸白熱化，立法院長游錫堃認為，不論總統或立委選舉，民進黨應該會勝選，但是會面臨苦戰，一定要小心不能大意。（圖／翻攝自寶島聯播網YouTube頻道）
總統立委大選逐漸白熱化，立法院長游錫堃認為，不論總統或立委選舉，民進黨應該會勝選，但是會面臨苦戰，一定要小心不能大意。（圖／翻攝自寶島聯播網YouTube頻道）

總統立委大選逐漸白熱化，立法院長游錫堃今天接受廣播節目訪問時表示，大家都在看「藍白合」，在選戰議題方面，賴清德有一點被邊緣化；游錫堃也認為，不論總統或立委選舉，民進黨應該會勝選，但是會面臨苦戰，一定要小心不能大意。

廣播節目主持人周玉蔻詢問，「賴蕭配」成軍是否可以讓賴清德的選情改善？游錫堃說，現在大家都在看藍白合，在選戰議題方面，賴清德有一點被邊緣化，但等到大家都登記完，會回歸正常，選民會檢視參選人的政見、施政，到時候賴的民調就會高起來。

游錫堃表示，賴清德很接地氣，賴對於基層講的話，一聽就懂，這跟其他政治人物不一樣。選舉沒有誰絕對會贏，但現在看來賴清德占上風，但還是有努力的空間。他認為總統與立委選舉，民進黨應該會勝選，但是會面臨苦戰，一定要小心不能大意，執政黨要讓人民感受得到施政成果。

高雄市前市長韓國瑜輔選時多次批評民進黨貪汙腐敗，游錫堃說，在野黨一定要批評執政黨，一方面要就政策批評有憑有據、理性辯論，但因理性對話對在野黨不利，所以在野黨很容易就指控執政黨貪汙等，但如果要講貪汙，必須要講誰貪汙，如果要講貪汙，國民黨的案例太多，民進黨絕對比國民黨少。

賴清德 民進黨 國民黨

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