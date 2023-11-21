選到底？柯文哲曝總統辯論要問賴清德這兩題

柯文哲曝總統辯論要問賴清德台獨務實工作者一事與非核家園。記者葉德正／攝影

藍白合進入最後倒數，國民黨、民眾黨仍在互相放話，民眾黨總統參選人柯文哲 今天到蘆洲為黨提名人選李有宜站台時致詞表示，民進黨 有兩個神主牌一個台獨、一個反核，他當場向賴清德 預告，辯論時要問的題目第一題是美國不支持台獨，他要請問賴如何務實推動台獨，第二題就是2025非核家園有沒有可能，推動光電推到台電兩年虧4000億，以前說債留子孫，現在是債留曾孫。

柯文哲說，政治不難，但有一句話說得很令人傷心就是「做台灣總統明白講不要貪汙就好」，他提到在北市長期間還了570億的債務，2017台北世大運前市長郝龍斌編了198億，最後決算147億，省了50幾億，「連勝文當選一定會追加預算」。

「認真做事，不要意識形態誤國」柯文哲表示，他跟賴清德預告，在接下來的辯論時，要問賴的題目就是美國不支持台獨，請問賴副總統如何務實推動台獨。

柯文哲說，第二題就是要問賴2025非核家園有可能嗎？他去南部看，海邊風電讓台灣飛起來，農地光電讓台灣亮起來，台電一度電賣民眾3元，卻花5元、9元買再生能源，砸這麼多錢難怪會有88槍，如果重來一遍，應該讓風電、光電依照正常速度發展，量夠才把核電停掉，否則就是意識形態損害國家。

柯也說，當初陳水扁選總統，他是醫界後援會長，他作夢都沒想到民進黨執政後貪汙腐敗這麼快，雞蛋、光電、口罩、疫苗、爐渣、快篩哪個沒有貪，前瞻8400多億，根本不知道做了什麼，這些欠的錢都是要還的。

柯更痛批前衛福部長陳時中指出，都已經死人了，還護航高端擋BNT疫苗， 他強調他很簡單，除非涉及國家機密，否則所有開會紀錄都會上網公開，民進黨會這樣幹，既是因為蔡英文論文也封存三十年，要相信制度，不要做到良心被狗咬去。