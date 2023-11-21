選到底？柯文哲曝總統辯論要問賴清德這兩題
藍白合進入最後倒數，國民黨、民眾黨仍在互相放話，民眾黨總統參選人柯文哲今天到蘆洲為黨提名人選李有宜站台時致詞表示，民進黨有兩個神主牌一個台獨、一個反核，他當場向賴清德預告，辯論時要問的題目第一題是美國不支持台獨，他要請問賴如何務實推動台獨，第二題就是2025非核家園有沒有可能，推動光電推到台電兩年虧4000億，以前說債留子孫，現在是債留曾孫。
柯文哲說，政治不難，但有一句話說得很令人傷心就是「做台灣總統明白講不要貪汙就好」，他提到在北市長期間還了570億的債務，2017台北世大運前市長郝龍斌編了198億，最後決算147億，省了50幾億，「連勝文當選一定會追加預算」。
「認真做事，不要意識形態誤國」柯文哲表示，他跟賴清德預告，在接下來的辯論時，要問賴的題目就是美國不支持台獨，請問賴副總統如何務實推動台獨。
柯文哲說，第二題就是要問賴2025非核家園有可能嗎？他去南部看，海邊風電讓台灣飛起來，農地光電讓台灣亮起來，台電一度電賣民眾3元，卻花5元、9元買再生能源，砸這麼多錢難怪會有88槍，如果重來一遍，應該讓風電、光電依照正常速度發展，量夠才把核電停掉，否則就是意識形態損害國家。
柯也說，當初陳水扁選總統，他是醫界後援會長，他作夢都沒想到民進黨執政後貪汙腐敗這麼快，雞蛋、光電、口罩、疫苗、爐渣、快篩哪個沒有貪，前瞻8400多億，根本不知道做了什麼，這些欠的錢都是要還的。
柯更痛批前衛福部長陳時中指出，都已經死人了，還護航高端擋BNT疫苗， 他強調他很簡單，除非涉及國家機密，否則所有開會紀錄都會上網公開，民進黨會這樣幹，既是因為蔡英文論文也封存三十年，要相信制度，不要做到良心被狗咬去。
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