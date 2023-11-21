侯籲檢視民調走完最後一哩路 「輸了我當副」

國民黨總統參選人侯友宜21日提出方案，建議藍白重回談判桌，重新檢視九份民調，走完最後一哩路。記者葉信菉／攝影

總統大選登記倒數，周五截止，民進黨賴蕭配21日登記，藍白合卻瀕臨破局。國民黨 總統參選人侯友宜 21日天下午舉行記者會呼籲民眾黨總統參選人柯文哲 重回談判桌，檢視九份民調，回到沒走完的最後一哩路，盡全力促成藍白合；國民黨原訂今天中常會也宣布延後。柯文哲隨後回應，「多盧(台語)兩次，結果會不一樣？」至於是否接受重新協商？柯陣營今天上午將由競選總幹事黃珊珊舉行記者會宣布。

柯致電侯 「要不要再談一談」

柯文哲21日天中午致電侯友宜，侯下午4時臨時舉行記者會表示，接到柯的電話，問：「藍白合要不要再談一談？」

「回到問題癥結才是解方」，侯友宜提出方案，建議雙方重回談判桌，重新檢視九份民調，全程直播，以昭公信；由柯指派兩位專家學者，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九各指派一位，「2對2討論」，讓專家公平判斷，才能回應支持者聲音，「回到我們都沒有走完的最後一哩路，把它走完」。至於是否要回到馬英九基金會，他沒有意見，可由柯指定地點。

侯友宜強調，「我輸了就當副的」，還說「我都這樣講了，如果輸了沒做到，會被笑死」。他也還原15日4巨頭協商過程，當時是國民黨不再堅持政黨支持度，才改成討論民調統計誤差，並非「民眾黨讓國民黨」，更絕對沒有讓6％，「這話不能亂講，用6％讓人誤解，更不能用6％侮辱人格」。

柯文哲隨後證實致電侯，並說是侯近日不斷透過管道要求單獨見面，加上其他人勸說電話多到讓他不敢接，「我的態度就是這樣，保持一種善意，人家找我那麼多天，還說等我一整天電話，我不想透過他人傳話，可以整合就整合」。

白營22日領表 「先填一填再說」

對於侯友宜的提議，柯文哲說，侯友宜突然丟個記者會，柯陣營也要把統計專家找來準備，22日會舉行記者會回應。柯也說，哪有可能多「盧」兩次結果就變不一樣？除非民眾黨第一次出馬的統計專家不入流，如果都有一定水準，難道上次統計不行，這次統計就行？科學就是科學。柯陣營預定22日領表，23日登記，柯說，「我該領表還是會領表，先填一填再說」。

柯文哲說，無論是統計數字或者從民調統計數據，目的就是組成最強勝選隊伍，這次民進黨「賴蕭配」也不是三腳貓，看起來滿強大，要勝選就是要用最強組合去打，怎麼可能故意找一個不強、比較弱的組合？

藍營：不到最後不會放棄合作