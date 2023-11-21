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「走對的路 選對的人」賴清德首支電視廣告曝光

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴前往中選會登記。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴前往中選會登記。圖／賴清德競選總部提供

民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴前往中選會完成登記，首支電視廣告「走對的路，選對的人」穩健步伐篇也公開。影片中，賴清德表示，「穩健才是大步向前的關鍵」，希望所有國人一同「選對的人，走對的路」。

影片來源：youtube

賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，賴清德首支競選影片概念，以腳步為發想，象徵著過去以來，台灣一步一步穩健前行。影片開頭，賴清德先是詢問「你還記不記得自己踏出第一步的樣子」，接著串起許多人的步伐，象徵「踏出一步，都要更穩健思考」。

郭雅慧說，畫面中回顧過去7年來的重要政策，諸如婚姻平權、海鯤軍艦下水儀式。也以棒球跑壘畫面，點出「愈想快，心態愈要穩」的穩健態度，隱含在變動快速的世界局勢中，台灣需要穩健而有歷練的總統，帶領台灣繼續向前，在世界上架台灣。

郭雅慧表示，影片中藏有許多巧思，包括「和你一起，成就下一代的未來」、「婚姻平權，讓彩虹到更遠的地方」、「台灣成為世界關鍵字」等，都扣合先前賴清德公布的國政藍圖；最後畫面中，更有賴清德先前赴美時和蕭美琴的合體影像。

郭雅慧說，期盼透過這支競選影片，強調執政團隊堅毅、穩健的步伐，也盼國人能「選對的人，走對的路」，選出真正能帶領台灣大步向前、持續前行的總統，讓台灣持續穩健前行。

賴清德 平權 民進黨

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