「走對的路 選對的人」賴清德首支電視廣告曝光

民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴前往中選會登記。圖／賴清德競選總部提供

民進黨 總統參選人賴清德 今天與副手搭擋蕭美琴前往中選會完成登記，首支電視廣告「走對的路，選對的人」穩健步伐篇也公開。影片中，賴清德表示，「穩健才是大步向前的關鍵」，希望所有國人一同「選對的人，走對的路」。

影片來源：youtube

賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，賴清德首支競選影片概念，以腳步為發想，象徵著過去以來，台灣一步一步穩健前行。影片開頭，賴清德先是詢問「你還記不記得自己踏出第一步的樣子」，接著串起許多人的步伐，象徵「踏出一步，都要更穩健思考」。

郭雅慧說，畫面中回顧過去7年來的重要政策，諸如婚姻平權 、海鯤軍艦下水儀式。也以棒球跑壘畫面，點出「愈想快，心態愈要穩」的穩健態度，隱含在變動快速的世界局勢中，台灣需要穩健而有歷練的總統，帶領台灣繼續向前，在世界上架台灣。

郭雅慧表示，影片中藏有許多巧思，包括「和你一起，成就下一代的未來」、「婚姻平權，讓彩虹到更遠的地方」、「台灣成為世界關鍵字」等，都扣合先前賴清德公布的國政藍圖；最後畫面中，更有賴清德先前赴美時和蕭美琴的合體影像。

郭雅慧說，期盼透過這支競選影片，強調執政團隊堅毅、穩健的步伐，也盼國人能「選對的人，走對的路」，選出真正能帶領台灣大步向前、持續前行的總統，讓台灣持續穩健前行。