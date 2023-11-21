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侯友宜向柯文哲喊話後 國民黨宣布22日中常會延期

中央社台北21日電
國民黨總統參選人侯友宜(圖)向民眾黨主席柯文哲喊話，提出明天重新判定先前的9份民調後，國民黨宣布中常會延後召開。(中央社)
國民黨總統參選人侯友宜(圖)向民眾黨主席柯文哲喊話，提出明天重新判定先前的9份民調後，國民黨宣布中常會延後召開。(中央社)

國民黨原本預計明天中常會公布副總統人選，不過，就在國民黨總統參選人侯友宜今天向民眾黨主席柯文哲喊話，提出明天重新判定先前的9份民調後，國民黨宣布中常會延後召開。

藍白合政黨協商15日決議以民調決定正副總統人選，但雙方後來對民調數據、統計誤差未達成共識。由於中選會受理總統、副總統候選人登記到24日截止，各界關注藍白合進度。

侯友宜今天下午臨時召開記者會，透露中午與柯文哲通過電話；侯友宜在記者會呼籲柯文哲指派2位民調專家學者，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九各指派1位，2對2針對先前9份已討論的民調重新判定，並全程公開直播，以昭公信。

中選會受理正副總統候選人登記24日截止，昨天傳出國民黨明天中常會議程草案的開會通知單，內容為「組織發展委員會報告：中華民國第16任總統副總統選舉，本黨提名副總統參選人案。俟奉核後提」。這也讓外界認為藍白合將破局，國民黨將正式公布侯友宜副手人選。

不過，就在侯友宜今天下午向柯文哲喊話後，國民黨隨即發出新聞稿表示，原定明天召開的第21屆中央常務委員會第84次會議，將延後召開。

黨內人士說，此舉也將是為藍白合做最後的努力；至於中常會延至何時召開，將視柯文哲的回應而定。

國民黨 民調 侯友宜

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