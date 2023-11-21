力挺賴蕭配 蔡英文：賴清德、蕭美琴是台灣最好的選擇

民進黨總統參選人賴清德與副手搭擋蕭美琴(圖左)前往中選會登記完成，台總統蔡英文(右)在臉書表示，賴清德、蕭美琴，是台灣最好的選擇。(圖／取自蔡英文臉書)

民進黨總統參選人賴清德 昨天與副手搭擋蕭美琴前往中選會登記完成，台總統蔡英文 昨晚在臉書 表示，賴清德、蕭美琴，是台灣最好的選擇。全世界都在關注台灣的選舉，關注台灣人民的選擇、台灣的下一步，「我們沒有走錯路的空間。」

蔡英文說，2010年，蕭美琴義無反顧投入花蓮立委補選後，就留在花蓮耕耘。有一次的花蓮行程，當她要離開趕往其他縣市時，從後照鏡中，看著蕭美琴一個人待在原地，向她揮手道別，這是她永遠忘不了的一幕。

蔡英文說，當時，雖然心中有許多的不捨，但也讓她對蕭美琴更有信心。這就是蕭美琴，愈是艱困的地方，她愈有勇氣和決心。一蹲點就是十年，和花蓮的土地一起呼吸。蕭曾經翻轉了艱困選區，卻也歷經了選舉挫折，但是蕭走遍大街小巷的努力身影，依然讓許多花蓮人印象深刻。

蔡英文表示，2020年敗選後，蕭美琴並沒有太多時間休息，再一次身負重任前往美國，在第一線拚戰三年四個月。特別是，在這幾年複雜多變的國際局勢中，蕭美琴如同自己口中的「戰貓」一樣，為國家奮戰的拚勁堅定不移；同時，處理國際事務的身手靈巧、穩健、敏捷，不只一步步推進台美關係，為國家爭取最大利益，更讓全世界許多理念相近的國家支持台灣。

蔡英文也說，這就是蕭美琴，愈艱難的地方，她愈前行，總是在第一線為台灣「撩落去」。「她在記者會上說，謝謝我的鼓勵和祝福，反而是我要謝謝美琴，為了台灣，哪裡需要蕭美琴，蕭美琴就在哪裡。」

蔡英文說，蕭美琴回來了，但她希望，賴清德跟蕭美琴能把台灣繼續帶向國際。全世界都在關注台灣的選舉，關注台灣人民的選擇、台灣的下一步，「我們沒有走錯路的空間。」

蔡英文表示，賴清德和蕭美琴有絕佳的合作默契，也有許多共同點。都從基層的民意代表出身，曾經在立法院擔任同事，也都有中央政府的完整歷練，洗練出穩健處理國際事務的能力。「對治理國家有願景、對守護價值有堅持，讓台灣的民主、自由能夠永續，更是他們最深的連結。」

蔡英文指出，蔡英文和賴清德，是現在讓台灣走在正確道路上的夥伴。「而我相信，賴清德和蕭美琴，更可以帶領國家走向壯大台灣、融入世界的未來。請大家跟我一起，全力支持賴清德、蕭美琴，選對的人、走對的路，我們一起撩落去，為國家團結做伙拚。」