力挺賴蕭配 蔡英文：賴清德、蕭美琴是台灣最好的選擇
民進黨總統參選人賴清德昨天與副手搭擋蕭美琴前往中選會登記完成，台總統蔡英文昨晚在臉書表示，賴清德、蕭美琴，是台灣最好的選擇。全世界都在關注台灣的選舉，關注台灣人民的選擇、台灣的下一步，「我們沒有走錯路的空間。」
蔡英文說，2010年，蕭美琴義無反顧投入花蓮立委補選後，就留在花蓮耕耘。有一次的花蓮行程，當她要離開趕往其他縣市時，從後照鏡中，看著蕭美琴一個人待在原地，向她揮手道別，這是她永遠忘不了的一幕。
蔡英文說，當時，雖然心中有許多的不捨，但也讓她對蕭美琴更有信心。這就是蕭美琴，愈是艱困的地方，她愈有勇氣和決心。一蹲點就是十年，和花蓮的土地一起呼吸。蕭曾經翻轉了艱困選區，卻也歷經了選舉挫折，但是蕭走遍大街小巷的努力身影，依然讓許多花蓮人印象深刻。
蔡英文表示，2020年敗選後，蕭美琴並沒有太多時間休息，再一次身負重任前往美國，在第一線拚戰三年四個月。特別是，在這幾年複雜多變的國際局勢中，蕭美琴如同自己口中的「戰貓」一樣，為國家奮戰的拚勁堅定不移；同時，處理國際事務的身手靈巧、穩健、敏捷，不只一步步推進台美關係，為國家爭取最大利益，更讓全世界許多理念相近的國家支持台灣。
蔡英文也說，這就是蕭美琴，愈艱難的地方，她愈前行，總是在第一線為台灣「撩落去」。「她在記者會上說，謝謝我的鼓勵和祝福，反而是我要謝謝美琴，為了台灣，哪裡需要蕭美琴，蕭美琴就在哪裡。」
蔡英文說，蕭美琴回來了，但她希望，賴清德跟蕭美琴能把台灣繼續帶向國際。全世界都在關注台灣的選舉，關注台灣人民的選擇、台灣的下一步，「我們沒有走錯路的空間。」
蔡英文表示，賴清德和蕭美琴有絕佳的合作默契，也有許多共同點。都從基層的民意代表出身，曾經在立法院擔任同事，也都有中央政府的完整歷練，洗練出穩健處理國際事務的能力。「對治理國家有願景、對守護價值有堅持，讓台灣的民主、自由能夠永續，更是他們最深的連結。」
蔡英文指出，蔡英文和賴清德，是現在讓台灣走在正確道路上的夥伴。「而我相信，賴清德和蕭美琴，更可以帶領國家走向壯大台灣、融入世界的未來。請大家跟我一起，全力支持賴清德、蕭美琴，選對的人、走對的路，我們一起撩落去，為國家團結做伙拚。」
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