我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

91歲華翁連4天長途跋涉挺「拜習會」他是習多年老友

裘莉養子怒罵布萊德彼特可怕又卑鄙：讓小孩都嚇到發抖

台灣中研院調查：不到一成台灣民眾 認為中國講信用

中央社／華盛頓20日專電
台灣中研院21日公布調查結果，僅9.3%台灣民眾認為中國是講信用的國家。圖為舊金山APEC會議期間，舉中華民國國旗與中華人民共和國國旗的人相遇。（美聯社）
台灣中研院21日公布調查結果，僅9.3%台灣民眾認為中國是講信用的國家。圖為舊金山APEC會議期間，舉中華民國國旗與中華人民共和國國旗的人相遇。（美聯社）

中研院歐美所「美國肖像」計畫今天公布最新民調結果顯示，僅9.3%台灣民眾認為中國是講信用的國家，82.7%民眾認為近幾年來自中國威脅加劇。

「美國肖像」（American Portrait）計畫今天在華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）發表最新研究報告，分析台灣民眾對美國印象及美中台關係發展看法。

東吳大學社會系副教授潘欣欣指出，這項在2023年9月14日至19日針對1211名台灣成年人所進行調查發現，認為美國是講信用國家的台灣民眾占34.03%，較2021年的45.35%相比，大幅下降。

她評估這可能是因為烏克蘭戰爭爆發及美國政府的反應所致。美國對俄羅斯入侵烏克蘭的回應，讓台灣民眾得以一窺，若台海發生衝突，美國可能的反應。

另方面，認為中國是講信用國家的台灣民眾僅9.3%，較2021年的13.5%，再下滑超過4個百分點。潘欣欣認為，這是個強烈訊號。

民調也顯示，55.7%台灣民眾認為美國近來增加對台灣安全的保障，且有82.7%民眾認為，近年來自中國的威脅加劇。

在美國對台灣的安全支持方面，66.4%民眾肯定美軍機與軍艦常態性在台海航行、65.4%受訪者相信美國總統對保衛台灣的公開承諾、59.6%民眾認為美國高階官員訪台，有助日後美國出兵協助台灣的可能。

疫情爆發後，台灣晶片成為國際供應鏈高度關切的焦點，也讓「矽盾」成為熱門話題。中研院歐美所助研究員李語堂指出，44.6%民眾表示認同台積電對美國的重要性，會增加美國出兵協助台灣的可能性，但也有47.9%民眾表示不同意。

從政黨傾向來看，李語堂指出，民進黨支持者更肯定台積電對台灣安全的重要性，國民黨與民眾黨支持者則偏向不認同。

在對現狀的認知方面，民調顯示，強烈支持維持現狀仍是多數台灣民眾的意向，高達91.4%受訪者支持維持現狀。但在身分認同上，78.4%受訪者認為台灣與中國互不隸屬，36.5%受訪者認為台灣的國名為「中華民國」、21.1%認同「中華民國台灣」。此外，62.5%民眾認為自己是台灣人，僅2.3%民眾認為是中國人，32.2%認為兩者皆是。

民調 中華民國 台積電

上一則

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

延伸閱讀

美債終於收復今年失地 市場押注Fed明年上半年轉為降息

美債終於收復今年失地 市場押注Fed明年上半年轉為降息
東華醫院獲「新聞周刊」評為美國最佳州內醫院

東華醫院獲「新聞周刊」評為美國最佳州內醫院
美國擬向日本、南韓軍售飛彈 北韓斥：恐引發新一輪軍備競賽

美國擬向日本、南韓軍售飛彈 北韓斥：恐引發新一輪軍備競賽
英媒：投資家認為中國經濟崛起正在逆轉

英媒：投資家認為中國經濟崛起正在逆轉

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

解讀柯文哲的眼淚 游盈隆：他嚴重失算 已明白結果

2023-11-17 19:13

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
驚訝嗎…全球最大的豪華車生產國居然不是德國

驚訝嗎…全球最大的豪華車生產國居然不是德國