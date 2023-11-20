台灣中研院調查：不到一成台灣民眾 認為中國講信用

台灣中研院21日公布調查結果，僅9.3%台灣民眾認為中國是講信用的國家。圖為舊金山APEC會議期間，舉中華民國國旗與中華人民共和國國旗的人相遇。（美聯社）

中研院歐美所「美國肖像」計畫今天公布最新民調 結果顯示，僅9.3%台灣民眾認為中國是講信用的國家，82.7%民眾認為近幾年來自中國威脅加劇。

「美國肖像」（American Portrait）計畫今天在華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）發表最新研究報告，分析台灣民眾對美國印象及美中台關係發展看法。

東吳大學社會系副教授潘欣欣指出，這項在2023年9月14日至19日針對1211名台灣成年人所進行調查發現，認為美國是講信用國家的台灣民眾占34.03%，較2021年的45.35%相比，大幅下降。

她評估這可能是因為烏克蘭戰爭爆發及美國政府的反應所致。美國對俄羅斯入侵烏克蘭的回應，讓台灣民眾得以一窺，若台海發生衝突，美國可能的反應。

另方面，認為中國是講信用國家的台灣民眾僅9.3%，較2021年的13.5%，再下滑超過4個百分點。潘欣欣認為，這是個強烈訊號。

民調也顯示，55.7%台灣民眾認為美國近來增加對台灣安全的保障，且有82.7%民眾認為，近年來自中國的威脅加劇。

在美國對台灣的安全支持方面，66.4%民眾肯定美軍機與軍艦常態性在台海航行、65.4%受訪者相信美國總統對保衛台灣的公開承諾、59.6%民眾認為美國高階官員訪台，有助日後美國出兵協助台灣的可能。

疫情爆發後，台灣晶片成為國際供應鏈高度關切的焦點，也讓「矽盾」成為熱門話題。中研院歐美所助研究員李語堂指出，44.6%民眾表示認同台積電 對美國的重要性，會增加美國出兵協助台灣的可能性，但也有47.9%民眾表示不同意。

從政黨傾向來看，李語堂指出，民進黨支持者更肯定台積電對台灣安全的重要性，國民黨與民眾黨支持者則偏向不認同。

在對現狀的認知方面，民調顯示，強烈支持維持現狀仍是多數台灣民眾的意向，高達91.4%受訪者支持維持現狀。但在身分認同上，78.4%受訪者認為台灣與中國互不隸屬，36.5%受訪者認為台灣的國名為「中華民國 」、21.1%認同「中華民國台灣」。此外，62.5%民眾認為自己是台灣人，僅2.3%民眾認為是中國人，32.2%認為兩者皆是。