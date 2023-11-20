稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

國民黨總統參選人侯友宜今天公布打詐政見。（記者侯俐安／攝影）

藍白合依舊膠著，國民黨 總統參選人侯友宜 今天(21日)上午受訪表示，民眾黨總統參選人柯文哲 常說30秒做最後決定，「但他是決定別人的生死，我是一秒決定自己的生死。」他說，柯文哲知道有六成民眾都希望藍白合作，「我會等你，等到你最後一刻。你想通了，都在你一念之間」。

針對板橋競選總部何時成立、副手人選是誰。侯友宜說，競選總部會按照期程成立，他說，現在候選人只掛了總統、還沒有掛上副總統，「人選我都沒有設定是誰，最主要還是期待大家一起合作」。

侯友宜說，日前各方誠心誠意的在前總統馬英九見證下，共同簽了合作方向，既然有這樣方向，就要拿出誠信，面對人民期待，他盼大家一起合作，才能達成政黨輪替，讓台灣繁榮、永續、安定走下去。

他說，他也是抱持這樣的信念，雖然他個人受到很多惡言惡語批評，「但我覺得那不重要，重要的是人民期待，要兩岸和平、土地永續」。

侯說，既然人民期待政黨輪替，就應符合人民期待，「我在等柯主席最後的一念之間，到底藍白還要不要繼續合作。我還在等柯文哲的一句話」。

傳出柯文哲將登記，國民黨明天中常會將提副手人選，是否代表藍白合破局？侯友宜說，目前還是朝大家共同藍白合，符合人民期待、希望政黨輪替方向走。