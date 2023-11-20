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韓國瑜將進國會 綠營立委：可能到立院時已散會

中央社高雄20日電
高雄市前市長韓國瑜列國民黨不分區第一名。圖／本報系資料照片
高雄市前市長韓國瑜列國民黨不分區第一名。圖／本報系資料照片

民主進步黨籍立法委員邱議瑩今天說，要提醒被列入國民黨不分區立委提名名單的前高雄市長韓國瑜，立法院節奏快速，如果依韓國瑜在高雄生活習慣，「可能到立法院已經散會了。」

立委參選登記起跑，包括尋求連任高雄第1選舉區立委的邱議瑩、民進黨高雄第6選區參選人黃捷、民進黨高雄第2選區參選人邱志偉及勞動黨高雄第8選區參選人湛秀英上午完成登記。

邱議瑩接受媒體聯訪表示，須提醒曾任立委的韓國瑜，現在立法院生態與過去不同，她當這麼久立委，每天還是上午7時前就到立法院準備簽到、質詢；如果依韓國瑜在高雄生活習慣，「我想有可能他到立法院時已經散會了，這樣的話，他大概發揮不了太大的功能」。

黃捷說，韓國瑜助選她的中國國民黨競選對手陳美雅，但找被高雄人淘汰的前市長站台，「難道是要勾起高雄人淘汰韓國瑜的回憶嗎？」

她說，國民黨不分區名單前5名有3人跟高雄有淵源，韓國瑜、國民黨智庫執行長柯志恩選過高雄市長，而國民黨高雄市黨部主任委員黃昭順女兒陳菁徽也入列，「劍指高雄」意味濃厚，將激起高雄人鬥志與熱情，更團結守護高雄。

此外，高雄第1選區（桃源區等14區）國民黨目前未提名立委參選人，台灣民眾黨提名曾尹儷競逐，被視為有望「藍白合」。

邱議瑩表示，不管誰跟誰合作，把選區人民福祉及建設發展擺最前面才重要，而她已陸續完成許多重大建設，希望未來持續攜手在地高雄市議員、高雄市政府及農民等，讓這選區更往前邁進。

韓國瑜 國民黨 民進黨

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