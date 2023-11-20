藍白將攤牌 各有備案 柯辦：已無侯柯配選項

藍白合僵局未解，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報系資料照片）

台灣2024總統暨立委大選20日起受理參選人登記，但藍白合仍然卡關，雙方核心幕僚20日見面交換意見，據了解，若藍白確定不合，依雙方表定計畫，民眾黨總統參選人柯文哲 擬於22日上午登記參選；國民黨 將在22日中常會提名副總統人選，總統參選人侯友宜 23日登記參選，但雙方計畫都可能因為藍白協商進度變動。

據指出，國民黨與民眾黨幕僚這兩日仍有接觸，藍營希望向柯文哲轉達在藍白合最後關頭務必冷靜思考「合則兩利」，也是為民眾黨長遠發展著想。

柯規畫23日登記 21日公布不分區名單

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，台前總統馬英九認為，藍白好不容易走到這一步，雙方都有誠意要合作來維護中華民國、維護台海安全，完成政權輪替，希望主事者盡速針對歧異完成整合，回應國人期待。

柯文哲20日喊出「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，被解讀柯堅持「選正的」，已無「侯柯配」，柯陣營也規畫21日下午公布不分區名單。

柯競辦發言人戴于文20日表示，柯侯間還是可以談。但柯文哲競選辦公室主任周榆修20日晚說，柯侯配看起來比較好贏，經過他們跟柯文哲的確認，目前沒有「侯柯配」的選項。

侯：不論結果 會堅定走自己的路

國民黨人士則表示，國民黨立場不變，也理解柯文哲有需要對支持者交代的考量，黨主席朱立倫也重申，協商大門一直都敞開，他們會繼續釋放善意等待民眾黨回應；然而，如果主戰派依舊要為了自身利益不顧大局，火車對撞的結果，應該要想清楚。國民黨人士說，黨內對於合或戰的氣氛都已到最高點，萬一真的破局，大家也都會有所準備，國民黨將先靜待民眾黨提出不分區立委名單，隨時應對。

國民黨總統參選人侯友宜20日上午回嘉義朴子，參加配天宮12年一科的「海表聖會」巡安賜福遶境。祈福後趕回競選總部馬拉松開會，21日上午將公布打詐政見。侯友宜表示，不論最後的結果怎麼樣，自己都會尊重柯文哲的決定，一定會團結在一起，堅定自己該走的路，在最後贏得勝選。

民進黨賴蕭配 21日登記

另一方面，民進黨總統參選人賴清德20日宣布由駐美代表蕭美琴擔任副手，今天上午將前往中選會登記。賴引用老子「道德經」稱讚蕭美琴不爭、不居。