藍白幕僚密會 藍堅持雙方先合才有柯文哲站台

民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，他會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底。(記者胡經周／攝影)

藍白合民調 卡關，各界關注藍白整合進度。柯文哲 競辦主任周榆修今天與國民黨 副秘書長江俊霆會面，表達柯文哲願幫藍營立委參選人站台；國民黨知情人士指出，國民黨堅持，如果沒有藍白合，就不存在柯文哲幫忙站台的空間。

至於網傳國民黨22日中常會的議程草案指出，當天中常會將討論副手人選。黨務人士說，藍白協商未達共識，會努力到最後一刻，22日中常會議程仍未定案。

藍白合決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達成共識。由於中選會受理總統、副總統候選人登記時限僅到24日，各界關注藍白合進度。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文今天證實，競辦主任周榆修中午與國民黨副秘書長江俊霆會面交換意見，雖然雙方在總統選舉方面仍無結論，但在立委選舉中，柯文哲很願意幫忙站台拉抬選情，讓立委席次極大化。

對此，國民黨知情人士指出，關於柯文哲幫忙藍營立委參選人站台一事，國民黨堅持，如果沒有藍白合，就不存在柯文哲可以幫忙站台的空間，一方面牽涉黨紀問題，另一方面，如果藍白總統未合，柯文哲來幫藍營小雞站台，對選情也不一定有加分，恐「未蒙其利、先受其害」。

國民黨內人士也表示，民眾黨先是翻盤不認柯文哲已簽字的協商共識，現又來釋出善意，表達柯文哲願意幫藍營小雞站台，但這根本就不叫釋出善意，而是企圖裂解國民黨的內部團結氛圍，還不如好好回到藍白在15日達成的共識中來談。

另外，國民黨主席朱立倫日前公開表示，22日中常會將會對藍白合的工作做最後確認；網紅「四叉貓」劉宇今天在臉書公布國民黨22日中常會的議程草案指出，當天中常會將討論副手人選。

黨務人士表示，如同劉宇公布的開會議程，該議程僅只是草案，由於藍白協商未達共識，國民黨會努力到最後一刻，所以22日中常會議程目前仍未定案，且中常會也不一定會在22日召開。