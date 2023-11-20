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中國網紅迪化街買牛軋糖要1千 網驚「太貴了吧」

記者林怡秀／即時報導
中國網紅肖恩(左)在迪化街買牛軋糖。(圖／摘自YT)
中國網紅肖恩(左)在迪化街買牛軋糖。(圖／摘自YT)

中國網紅肖恩上回到台灣因介紹滷肉飯爆紅，他這次再度前往台灣，一行人到迪化街進入一家專賣台灣在地點心的店家，肖恩試吃牛軋糖後請店員稱重打包，店員報價1千元台幣（約為31.69美元），肖恩老婆也掏出千元大鈔付帳，肖恩笑說「正好，不用找了」，不過牛軋糖的價格引起網友熱烈討論，不少人驚呼「太貴了吧」，但也有人認為手工牛軋糖本來就不便宜，店家賣價不至於太離譜。

肖恩造訪迪化街，因為看到店家有賣冰淇淋被吸引過去，店員順道推薦他試吃牛軋糖，並介紹牛軋糖是用海藻糖和台灣茶葉所製成的，肖恩買了抹茶、鳳梨和牛奶等口味，店員稱重後告知要1千元，他掏錢買單後又買了一支要價120元台幣（約為3.8美元）的冰淇淋，一行人滿足離開，肖恩在影片中並未對牛軋糖的價格有任何評論，不過網友對牛軋糖要1千元感到咋舌，紛紛留言表示「1000塊糖果真的是太貴了吧 」、「我也是嚇到了！牛軋糖現在這麼貴的嗎？」、「說5包1000還能理解... 以後沒標價的不能亂買」。

不過也有人認為，不確定肖恩買的量有多少，不能因此判定他就是買貴了，還有人表示價格和原料也有關係，「軋糖本來就比較貴！！何況~杏仁、果乾~比起花生成本高多了！他糖體還是用包種茶~」、「好吃的牛軋糖本來就貴，尤其稍有名氣的店更貴，不足為奇」。

中國網紅肖恩(左)在迪化街買牛軋糖。(圖／摘自YT)
中國網紅肖恩(左)在迪化街買牛軋糖。(圖／摘自YT)

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