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蔡英文：維持現狀最好 晶圓、自由民主 台灣最珍貴資產

記者曾增勳／桃園即時報導
台總統蔡英文（中）至楊梅啟明宮參香，力挺立委黃世杰（右三）連任，並認為維持現狀是最好的。記者曾增勳／攝影
台總統蔡英文（中）至楊梅啟明宮參香，力挺立委黃世杰（右三）連任，並認為維持現狀是最好的。記者曾增勳／攝影

台總統蔡英文今天上午前往桃園市楊梅啟明宮參香祈福，為立委黃世杰站台推薦力挺，蔡英文表示，台灣晶圓供應鏈、自由民主在全世界經濟發展站最重要位置，過去八年我們告訴全世界致力維護和平穩定，「認為維持現狀是最好的」，也告訴全世會維持晶圓供應鍊穩定，讓全世界產業不會受到衝擊。

蔡英文由台行政院副院長鄭文燦、黃世杰及議員、地方人士陪同，至楊梅啟明宮參春祈福和敬獻禮，現場支持民眾高喊「台灣加油」，賴清德、黃世杰「凍蒜」氣氛熱絡。

蔡英文回憶過去2009年鄭文燦第一次選縣長，替桃園未來規畫，她兩人決定將桃園鐵路地下化當做兩人的政見，也是桃園走向美麗城市的指標，桃園成為下一個時代的領頭羊，鄭文燦市任內8年做很多交通建設，鐵路地下化已經動工，也願意投資捷運，投資在地水電、基礎設施，我們看好桃園未來發展潛力，高科技持續進駐入桃園，讓桃園變台灣科技發展的重鎮。

蔡英文表示，台灣的民主自由是亞洲第一名，台灣絕不能被外來勢力摧毀，這是國際社會的共識，全世界民主國家都希望確保台海和平穩定，不希望武力改變現狀，也不可以片面改變現狀，加上全球晶片供應鏈在台灣，全世界高階晶圓，台灣占七成，這是台灣最珍貴資產不能被摧毀，晶圓供應鏈、自由民主在全世界經濟發展，台灣都站最重要位置。

我們看好桃園未來發展潛力，讓高科技持續進駐入桃園，讓桃園變台灣科技發展的重鎮，「我們有個計畫就是把桃竹苗建設起來變成美國矽谷」，桃竹苗就是台灣、亞洲的矽谷，將來桃竹苗會變成全球科技發展重鎮，最重要讓人才進來，做好基礎設施，花錢投資培養年輕人，減輕年輕人負擔，也照顧老人家，讓年輕人無後顧之憂。

蔡英文表示，有人說蔡英文債留子孫，她興建公共建設，自己也不忘還債，2016年至今已還債8000多億(新台幣，下同)，今年還債目標更是這八年來最高，2015年的國家總稅收2.1兆，去年已達3.2兆，今年也一定會超過去年。她說，「台灣的進步已經開始，就不要停下來」，延續蔡英文政策繼續往前走，2024總統票投賴清德。

鄭文燦針對藍白協商、表示，民主是辦喜事，是人民作主投票選出總統，而不是四個人關起來密室協商決定職務分配，今天不管是大黨欺負小黨、設計小黨，不管是哪一個劇本，我們唯一的劇本應該是台灣人民選出正確的人，走出正確的路。

台總統蔡英文至楊梅啟明宮站台力挺立委黃世杰連任，支持者高喊台灣加油氣氛熱烈。記者...
台總統蔡英文至楊梅啟明宮站台力挺立委黃世杰連任，支持者高喊台灣加油氣氛熱烈。記者曾增勳／攝影
台總統蔡英文（右二）表示過去八年台灣致力維護和平穩定，認為維持現狀是最好的。記者...
台總統蔡英文（右二）表示過去八年台灣致力維護和平穩定，認為維持現狀是最好的。記者曾增勳／攝影
台總統蔡英文（中）至楊梅啟明宮向支持者揮手加油，現場高喊台灣加油。記者曾增勳／攝...
台總統蔡英文（中）至楊梅啟明宮向支持者揮手加油，現場高喊台灣加油。記者曾增勳／攝影

蔡英文 投資 供應鏈

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