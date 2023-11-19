「國民黨不只讓3次」侯友宜喊話柯文哲：用科學還原民調

國民黨總統參選人侯友宜(中間白衣者)到嘉義縣和嘉市出席競總成立。(記者黃于凡／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 今到出席嘉義縣競選總部成立，被問及藍白合又卡關，他指出，對國民黨為成就大局不只讓了3次，大家可公開討論這9份民調 ，柯文哲相信科學，他更相信科學，盼用科學還原藍白合過程當中最清楚的面貌，「不是侯友宜說的算，也不是柯文哲說的算」。

侯友宜在嘉縣造勢會場受訪，媒體詢問嘉義縣市今兩場造勢，是否希望登記前，返鄉爭取鄉親支持？侯友宜說，今天看到鄉親上萬人來相挺，是「嘉義人挺嘉己人（台語，指自己人）」，大家聚集在一起打拚，不管立委、不管總統可以為嘉義打拚出好日子，他會加油回報嘉義人期待，絕對說得到做得到。

媒體追問藍白合部分國民黨已經讓了3次，是否希望柯主席能盡快促成合作，如果破局是否副手已經找好了，另現在出現卡關，有人認為朱主席把重心放在不分區，沒有來進行後續的協商，是否有相關看法。

侯友宜說，國民黨不只讓了3次，國民黨為了成就大局，不但把民調政黨的比例讓掉了，同時也在9份民調裡面，3份對侯友宜有利、民眾黨反對的也讓了，至於統計誤差範圍內，是柯文哲主席自己提出來的，在這比例底下，大家很清楚這就是科學，「不是侯友宜說了算，也不是柯文哲說的算，是學理上說的」，所以大家可以公開討論這9份民調，好好去看清楚，不是誰說了算、或是誰說了不算。

媒體再問，趨勢民調前總經理吳世昌認為國民黨提出論述比較符合學理，並爆料馬英九前總統推薦的民調專家陳陸輝也比較支持這個論述；侯友宜直說，「政治面對科學那是一種無解，科學還是要回歸到科學的學理上大家好好聚焦、去討論出來有個結果」，現在已有9份民調，可以公開讓所有對統計學了解的專家做討論，受公評，讓事實真相還原，讓藍白合作用科學方式來解決，「柯文哲他相信科學，我也更相信科學」，讓科學還原藍白合過程當中最清楚的面貌。