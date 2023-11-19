柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 今天晚上接連至樹林、三重參加造勢大會，正面回應藍白合。侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、侮辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行；不管柯文哲 最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。

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侯友宜致詞時說，現在弊案太多，罄竹難書，政黨輪替是所有人心聲，大家都期望在野黨獲勝，為了政黨輪替，6成的民意期待藍白合作，讓民進黨下台，身為最大在野黨的國民黨，要包容、體諒人的心情，把大家綁在一起。

侯友宜表示，這段期間出來選舉，大家都在說非綠整合，藍白合。他給人挖苦、侮辱都沒說半句話，自己的個性連子彈都不怕，在怕什麼？重點是希望大家能合作，個人被修理沒什麼，最重要的是顧好國家、人民，只要符合政黨輪替，就要忍辱負重向前行。

侯友宜說，別人都問自己怎麼變得這麼弱，「我不是怕，我希望在最後關鍵時刻，不管柯文哲最後做什麼決定，政黨輪替勢在必行」，他尊重柯文哲最後決定，他一定會與立委及在座的鄉親一起奮鬥往前走，贏得最後勝利。走自己的路，為這塊土地得人民向前走、走到底。