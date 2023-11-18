我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

中央社台北18日電
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

奇美集團創辦人許文龍今天去世，他白手起家創辦奇美集團，被譽為「台灣壓克力之父」。比起工作，他更熱愛藝術、釣魚，「將來如果我走了，不要為我造墓。辦一場音樂會就夠了」，浪漫風格成為他人生的最佳註腳。

奇美集團創辦人許文龍今天上午11時17分去世，享耆壽95歲。

出生在日治時代的許文龍，家境貧寒，全家12口擠在台南貧民區神農街內8坪大的空間，困苦環境激發他奮鬥意志。學歷僅有高工畢業的他從小半工半讀，31歲創辦奇美實業，成為台灣壓克力之父，63歲把ABS做到世界第一，在石化界和台塑分庭抗禮，素有「北台塑、南奇美」之喻，70歲成立奇美電子，成為全球面板第四大廠。

浪漫是許文龍的性格，他鮮少參加公開活動，每周僅有2天固定上班，其他時間多是出海釣魚，堪稱企業界傳奇。但也因為想說就說、想做就做的個性，讓他踩到了幾次地雷。

在商業界開疆闢土的許文龍，並非一帆風順，奇美跨足電子業，但遭逢2008年金融海嘯，面臨生死存亡關頭，不得不大幅精簡人事，當時身為集團大家長的許文龍反省檢討，向員工們說「對不起」。

他曾在2000年時，力挺民進黨籍的總統參選人陳水扁，還擔任國政顧問團成員，得罪中共當局，影響奇美在中國布局。中國2005年通過「反分裂國家法」後，長期挺綠的許文龍隨即發表退休聲明，表態不搞台獨，以及支持反分裂法。

許文龍聲明後，媒體披露這份聲明全由中國方面主導，並非許文龍在自由意志下寫出來的，甚至披露他曾在熟識友人問及此事後落淚，可見此事對他的衝擊。

許文龍熱愛藝術，收藏豐富的他也樂於分享，將自己的藏品整合後，於1992年開設了奇美博物館，館藏共分為藝術、樂器、兵器與自然史等4大領域，緊扣許文龍個人的藝術品味。

當中尤其以小提琴收藏最為人稱道，奇美博物館號稱擁有全球數量最多小提琴收藏，許文龍除了會欣賞、會拉琴，更把收藏的名琴出借給小提琴家，最讓人津津樂道的就是曾在2015年獲柴可夫斯基國際音樂大賽銀牌的台灣小提琴家曾宇謙，從11歲起就向奇美借琴。

奇美實業被譽為幸福企業，是第一家最早實施周休二日的公司，包括設置托兒所等，出發點都是充分照顧員工，因此幾乎沒有鬧過勞資糾紛。

奇美實業營收上千億元，但一直都未上市。因為許文龍認為，「經營企業不是以賺錢為目的，而是讓所有人獲得幸福」，由於和資本市場的邏輯背道而馳，因此寧可穩穩賺也不上市。

「不要期待我留什麼給你；第三代更不能花我一分錢。」許文龍不留財產給子女，2005年卸下奇美集團董事長職務，交棒給小舅子廖錦祥，沒有讓兒子許家彰接班，但卻很提拔兄姊們的第二代，分別擔任集團要職。

許文龍曾在受訪時說，將來他走了，不要為他造墓，或許辦一場音樂會就夠了。這名獨樹一格、擁有藝術魂的企業家，就連謝幕也要和音樂為伍。

博物館 釣魚 退休

上一則

台灣奇美集團創辦人許文龍過世 享壽95歲 集團聲明感謝各界關心

延伸閱讀

台灣奇美集團創辦人許文龍過世 享壽95歲 集團聲明感謝各界關心

台灣奇美集團創辦人許文龍過世 享壽95歲 集團聲明感謝各界關心
張淑芬參觀舊金山亞洲藝術博物館 與各國夫人、先生相談甚歡

張淑芬參觀舊金山亞洲藝術博物館 與各國夫人、先生相談甚歡
科大頒榮譽博士 楊紫瓊自爆從小到大的1個夢

科大頒榮譽博士 楊紫瓊自爆從小到大的1個夢
「茅台日」藝術宮慶在美推廣有成

「茅台日」藝術宮慶在美推廣有成

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
圖為曼谷一個主要的購物區，示意圖，與新聞無關。(美聯社)

曼谷旅館離奇身亡47歲台男 身分曝光

2023-11-16 13:24
台灣2024總統大選，跨政黨組成的「藍白合」是否成局18日揭曉。（本報系資料照片）

藍白合破局？傳侯營要求「讓6%」柯營專家拒簽名

2023-11-17 20:01
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）昨天前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。記者許正宏／攝影

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

2023-11-12 15:10
「藍白合」傳出破局。民眾黨主席柯文哲，上午8時55分致電馬英九基金會執行長蕭旭岑，蕭旭岑先詢問柯文哲，藍白合作是否破局？柯回應，「還沒破局，再給我一點時間」。（本報系資料照片）

柯文哲致電馬基金會執行長：藍白合沒破局 再給我一點時間

2023-11-17 20:22

超人氣

更多 >
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子

她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子
新聞周刊：川普家族事業將由即將屆滿18歲的么兒接掌？

新聞周刊：川普家族事業將由即將屆滿18歲的么兒接掌？