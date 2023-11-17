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藍白合瀕破局 柯文哲：讓3%可以 6%太強人所難

藍白合瀕破局 柯文哲：讓3%可以 6%太強人所難

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林澔一／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林澔一／攝影）

「藍白合」瀕臨破局，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲18日上午舉行記者會表示，超過60%的民眾都希望政黨輪替，人民渴望變天，甚至是非常討厭新潮流，所以才有藍白合的考慮，雖然政黨都有自己的主體性要維護，但再不整合的話選舉會輸掉，因此國民黨先提出藍白合的要求，但他要求要有公平的方法來比較，否則無法和雙方支持者交代。

柯文哲說，他說全民調讓侯3%，如果是一對一的比賽，柯對賴或是侯對賴，柯對賴都是贏，侯對賴都是輸的比較多，但藍白協商後來說要綁在一張選票上，他認為，其實當兩個名字都放在同張選票上，對選民會有抺平作用，會把差距變小，但在馬總統見證下，他想好啦，民眾黨還是比較小的政黨，所以同意在國民黨主席朱立倫的遊說下決定在誤差範圍內還是要讓，即使幕僚哭成一團，但為了呼應人民的期待，所以還是決定要讓。

柯文哲說，幾份民調的結果，除了聯合報的民調，他都贏，「但在誤差範圍內讓3%我可以，要叫我讓6%」，真的大選時，民眾黨總統參選人賴清德連一點都不會讓。

柯文哲說，在野整合還是必要的，還是希望呼應人民的期待，「我們想辦法找出最強的組合，還是希望和國民黨協商」，但讓6%太強人所難，無法對支持者交代。

柯文哲 民調 國民黨

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