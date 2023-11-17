稱藍白還在談 國民黨限時民眾黨24小時後要有結果

藍白合政黨協商雙方陣營17日晚展開專家會議，經過5個小時的馬拉松式討論，國民黨和民眾黨雙方對誤差範圍的認知完全不同。（本報系資料照片）

藍白合卡關，國民黨 智庫副執行長凌濤表示，民眾黨主戰派就是排除一切對他們不利的資料，留下對他們有利的說明，但就算如此，他們不過是跟國民黨總統參選人侯友宜 打成3比3平手，他呼籲民眾黨主戰尊重真正的統計學，一千多份樣本統計誤差就是正副3個百分點。凌濤說，藍白還在談，國民黨希望24小時後能有最好的結果。

凌濤表示，目前的爭議來自民眾黨堅持的三個部分。凌濤說，民眾黨堅持要排除對他們不利的市話民調 ，堅持要對他們有利的統計解讀數字，但市話民調有一定基礎，民眾黨卻堅持排除，大家都看在眼裡。

凌濤說，統計誤差就是95%信心水準，是以樣本數直接對應出來的，不是任何人講的數字。藍白協商第三點寫的就是統計誤差，呼籲民眾黨回到統計的基礎上，討論什麼叫統計誤差，現在每份民調一千多份樣本，統計誤差就是正副3個百分點。

凌濤說，昨天參與的民調專家，對整體民調跟統計誤差沒有疑義，可是民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊卻不讓民調專家簽名，民眾黨的主戰派難道在藍白合最到最後一刻，還要阻礙藍白合進行?

凌濤說，民眾黨主戰派就是排除一切對他們不利的資料，留下對他們有利的說明， 但就算如此，他們不過是跟侯友宜打成3比3，這些主戰派應尊重真正的統計學。

凌濤說，藍白合談判還在進行，只能說昨天的民調討論不順暢，國民黨還是會爭取關鍵的24小時做最後努力，希望24小時後能有最好的結果。