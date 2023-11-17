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藍白合5小時專家會議誤差範圍認知「天差地別」黃珊珊拒簽字

記者王寓中／台北即時報導
藍白合政黨協商雙方陣營17日晚展開專家會議，經過5個小時的馬拉松式討論，國民黨和民眾黨雙方對誤差範圍的認知完全不同。圖為藍白合政黨協商第二次會議，左起國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨總統參選人柯文哲。（本報系資料照片）
藍白合政黨協商雙方陣營17日晚展開專家會議，經過5個小時的馬拉松式討論，國民黨和民眾黨雙方對誤差範圍的認知完全不同。圖為藍白合政黨協商第二次會議，左起國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨總統參選人柯文哲。（本報系資料照片）

藍白合政黨協商雙方陣營17日晚展開專家會議，經過5個小時的馬拉松式討論，國民黨和民眾黨雙方對誤差範圍的認知完全不同，一來一回影響所及是5比0和3比3的極大差別，民眾黨及柯陣營不接受國民黨和侯陣營主張，也拒絕在有歧異的共同聲明上簽字，雙方尚未達成共識。

藍白陣營對於民調誤差範圍計算的認知是專家會議關鍵。柯陣營主張，依柯過去公開發言所稱「讓3％誤差範圍」，是正負1.5個百分比，也就是如果柯民調贏1.5個百分比就要算柯贏，但國民黨和侯陣營，誤差範圍計範是正負6％，柯侯配要贏3個百分點才能算贏，百則就是侯柯贏，雙方爭執直至半夜約2時仍無共識。

專家會議最後採納6家民調公司民調，依國民黨主張，侯柯配是6比0，若依柯陣營主張，侯柯配、柯侯配是3比3，一來一回的差距極大。

與會人士表示，柯陣營最後不斷請示柯文哲競選總幹事黃珊珊，雙方寸步不讓，就連共同聲明文字一再修改，有差異的說法也不接受，最後拒絕簽字。

與會人士表示，藍白合若有誠意心要談，一個理由就能找到共識，但若無合的誠意，隨便能找一百個理由破局。

依據藍白15日政黨協商的共識，昨晚9時起，由馬英九推薦的政治大學政治系主任心陳陸輝、國民黨推薦的文化大學新聞系主任莊伯仲、柯文哲推薦的求真民調公司總經理關智宇，檢視評估11月7日至11月17日的民調，原定今18日上午10時由馬英九基金會公布結果。

民調 國民黨 馬英九

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