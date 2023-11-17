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藍白合破局？傳侯營要求「讓6%」柯營專家拒簽名

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藍白合破局？傳侯營要求「讓6%」柯營專家拒簽名

台灣新聞組／即時報導
台灣2024總統大選，跨政黨組成的「藍白合」是否成局18日揭曉。（本報系資料照片）
台灣2024總統大選，跨政黨組成的「藍白合」是否成局18日揭曉。（本報系資料照片）

台灣2024總統大選，跨政黨組成的「藍白合」是否成局18日揭曉。在前總統馬英九見證下，國民黨、民眾黨簽下合作6點合作協議，決定以民調決定共推正副總統參選人，三方推薦的民調專家17日晚漏夜審視討論，鏡周刊揭露，經過漏夜交鋒5小時，藍白陣營對於民調PK方式、誤差範圍計算都僵持不下，雙方爭執直至半夜約2時仍無共識，民眾黨代表拒絕簽名，結果以破局收場。

據報導，爭點為柯文哲禮讓誤差範圍，柯陣營主張誤差範圍值為3％，國民黨方面則認為誤差範圍為正負3％，等於要民眾黨讓6％，最後民眾黨代表關智宇拒絕簽名，形同破局。民眾黨預計十點半舉行記者會說明。

決議擇期再議

昨深夜民調專家會議審視6份民調數據，最後比數侯柯配比柯侯配是5：3，柯營認為兩份應剔除，應是平手，最後決議擇期再議。民眾黨方面主張，柯文哲陣營「讓3%」版本，柯侯配與侯柯配打成平手3比3，但國民黨方面認為，依照藍白政黨協商六點共識的比賽規則，應是「讓6%」版本，雙方無法達成共識。

藍白第二次政黨協商會議15日在馬英九見證下，達成六點合作協議，包括共推正副總統參選人、以民調決定藍白組合，由馬英九、國民黨、民眾黨，各推薦一位民調統計專家，並由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。

國民黨總統參選人侯友宜昨溫情喊話，強調要多看柯文哲好處，還說夫妻會有不一樣想法，但目標都是家庭美滿。昨晚人在苗栗開講的民眾黨總統參選人柯文哲也釋出合作善意，拜託苗栗鄉親支持國民黨提名的立委參選人。

面對藍白正式合體，侯友宜昨於青年座談當中，特別向柯文哲溫情喊話，要多多看柯文哲的優點，少看別人對柯的批判，盼藍白能確實攜手合作。他表示，聯合政府就像一家人住在一起，夫妻會有不一樣想法，共同目標是希望這個家幸福美滿。

侯友宜還說，聯合政府不是所有人都要用國民黨的人，用人唯才，不分黨派，只要適才適所，團隊領導好，大家就能把事情做好，人用對了，事情就對了，一定是以人民、國家為最大考量，不是以政黨為最大考量，這才是重要關鍵。

雖然一度傳出，民眾黨內不少人認為柯文哲讓步太多，甚至還有幕僚出走風波，柯文哲16日召開線上會議向黨內解釋決定藍白合原因，甚至一度落淚。但柯文哲昨天則是對苗栗的支持喊話，拜託苗栗鄉親，國民黨立委參選人邱鎮軍也在選舉，他要拜託大家幫忙。

柯文哲並說，台灣不是換個總統就從此過著幸福快樂的生活，希望國家領導人是可以在台灣建立一個平台，讓企業、個人都可以有效運作、讓台灣可以平順前進。

民調 國民黨 馬英九

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