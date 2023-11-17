台吉他老師嘿咻13歲少女 「國外女生都在這時間發生」

高雄國一少女與吉他老師發生27次親密性行為，身心蒙受巨大壓力。示意圖／本報資料照

高雄39歲王姓吉他老師4年前在某國中社團結識13歲少女，某日中午王男約出情竇初開的少女至家中，推說國外女生都在她的年紀初嘗禁果，誘使少女就範，之後7個月間，2人在王男家中至少嘿咻27次，直到少女父親發現才東窗事發，經提告一審法院判王男5年4月徒刑。王上訴否認犯罪，二審駁回。

判決指出，王男在警詢、偵訊及法院審理中，均矢口否認曾與少女發生性行為，僅在少女父親面前，坦承犯行。

「女兒曾要王男當她家教。」少女父親表示，2019年8月至9月期間，女兒經常外出找王男，平時對話中不時提及對方，甚至想讓他當家教，就可見端倪，少女父親曾因此親自與王男面對面交談，但當時王男自述是老師不會不懂分際，讓少女父親卸下心防。

不過，12月間少女父親發現女兒常把自己關在房間裡，並出現精神壓力過大的異常行為，因此，查看女兒平板發現，她與林男臉書 有親密對話，甚至談及兩人間的性行為，才驚覺事態嚴重。

少女對父親坦承，這些日子以來，她瞞著父母數次半夜偷跑出門找王男親密私會，並發生性行為承受巨大壓力，對家人既自責、愧疚又無助，在說出一切後眼淚潰堤。

少女表示，初嘗禁果是某日中午在王男的房內發生，王男親吻少女的嘴唇、胸部，脫去她的衣物並觸摸私密處；一開始，少女並不願意，但王男向她說，「國外女生都在這個時間發生性行為」，還說這也不是什麼大不了的事，少女才懵懂與他發生親密關係。

「相信傳什麼，你自己也很清楚」、「你都曉得，她只是個小孩子，她當你女兒都差不多了！」在少女父親與王男對談錄音中，少女父親開門見山質問王男，但王男一開始卻是推托少女說話方式表現成熟，讓他忘記少女年僅13歲。

當少女父親提到，王男不該對少女講「發生關係沒有什麼。」還把少女帶到家中這麼做時，當下，王男並未否認性行為，認錯表示這個是他的問題。王男表示，這件事情已經發生了，但他希望不要讓他年紀六、七十歲的老父母知道，還說「法律途徑是必經之路」，願意承擔與少女發生性行為的相關法律責任。

由於，少女父親希望王男面對應有法律責任，並讓少女知道，事情應該如何處理，王男回答，他承認，但沒有脅迫。但少女父親表示，即便沒有到脅迫的程度，也到達了誘拐的程度，對此王男則是以抱歉回應。由於，少女將自己與王男臉書對話內容全數刪除，但法院透過少女父親與王男的對話錄音，認定王男勸使少女與他發生過性行為。

高雄高分院審酌，林男罪證明確，明知少女未滿14歲，身心發展及性觀念意識均未臻健全成熟，林男竟在不思克制己身情慾衝動，且犯後僅對少女父親坦承犯行，但念及王男並未施以強暴、脅迫方式使少女就範，認定一審判應執行有期徒刑5年4月允當。雖檢方上訴主張，量刑過輕，王男上訴否認犯罪，認為判決不當，合議庭認為，均為無理由，應予駁回。