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賴清德：這場選舉是選國家方向 不要走向親中專制老路

記者江婉儀／新北即時報導
民進黨總統參選人賴清德今天到新北中和東德宮出席「國家希望工程中和場」。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天到新北中和東德宮出席「國家希望工程中和場」。記者江婉儀／攝影

民進黨總統參選人賴清德今天到新北中和東德宮出席「國家希望工程中和場」，賴清德提及，「拜習會」提及台灣安全，這已經是國際問題，這場選舉是要選擇國家的方向，不要讓台灣走向親中專制的老路，只要有信心團結一致，美好的未來就在前方。

賴清德今天到東德宮參香、到廟口演講，黨籍立委江永昌、無黨立委林昶佐、立委參選人吳崢等人陪同出席，賴清德談及近期重大新聞，除了立委馬文君成為史上首位因為外患罪被傳喚的立委，還有美國總統拜登跟中國國家主席習近平會面。

賴清德說，拜登跟習近平提到，台灣的安全、台海穩定、印太和平是美國長期以來堅定的主張，美國絕對有信心維持這個目標，拜登還要求習近平，不能用武力改變台海現狀，也不能介入這場選舉。

賴清德表示，台海問題不是過去兩蔣時代國共內戰問題，也不是過去台灣跟中國的問題，這已經是國際上問題。七大工業國剛在日本開完會，反對任何極權國家用武力改變台海現況，也不贊成用威脅的手段影響台海人民意志，堅定主張台海和平穩定，台灣民眾過去幾十年來共同打拚，也在蔡英文總統領導下，國際社會肯定、也看到台灣，只要有信心團結一致，美好的未來就在前方。

賴清德表示，這場選舉也是選擇國家的方向，是要走回頭路依賴中國，還是團結一致信賴台灣這條路，這個道理很清楚，一定要團結一致，支持能守護台灣的人，不要讓台灣走向親中、專制獨裁的老路，一定要堅持理念，千萬不要聽在野黨隨便散播謠言，特別是用戰爭恐嚇台灣人民的意志。

吳崢致詞時說，自己的民調數字跟對手已經在誤差範圍內，有機會贏。賴清德則反駁，「是一定要贏」，吳崢才有機會進入國會，為地方服務，共同守護台灣，吳崢是好的人才，很有理想，一個年輕人願意為台灣社會打拚，懷有理想、抱負就值得栽培。

賴清德說，吳崢的對手是當初提倡服貿的國民黨前立委張慶忠之子張智倫，對手家族勢力強大，但不要因此害怕，要看到好的人才，團結人民的力量，就可以贏過對手。

民進黨總統參選人賴清德今天到新北中和東德宮出席「國家希望工程中和場」。記者江婉儀...
民進黨總統參選人賴清德今天到新北中和東德宮出席「國家希望工程中和場」。記者江婉儀／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天到新北中和東德宮出席「國家希望工程中和場」。記者江婉儀...
民進黨總統參選人賴清德今天到新北中和東德宮出席「國家希望工程中和場」。記者江婉儀／攝影

賴清德 拜登 習近平

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