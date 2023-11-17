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外患罪出庭 藍委馬文君怒：吹哨者被查、犯罪者掏空國家

記者江良誠／南投即時報導
馬文君下午因潛艦國造案到高檢署出庭，她認為自己認真監督政府施政，卻被以外患罪傳喚，是選舉奧步。圖／立委馬文君提供
馬文君下午因潛艦國造案到高檢署出庭，她認為自己認真監督政府施政，卻被以外患罪傳喚，是選舉奧步。圖／立委馬文君提供

潛艦國造案，台灣高等檢察署今天下午傳國民黨立委馬文君出庭。馬文君表示，立法委員行使職權，監督國政，卻被抹黑成「外患」，這是史無前例的選舉奧步，高檢署既已立案偵辦，她盼檢方明察秋毫，釐清真相，盡快還她清白。

馬文君說，潛艦國造案真相只有一個「有就有，沒有就沒有」。「檢舉疑似違法，郭璽勾結外人詐騙國家，我有」、「善盡立委職權，把守潛艦國造預算進度，我有」、「洩露國家機密，我沒有」。

馬文君說，當年她踢爆「慶富案」，卻沒來得及攔下上百億的資金被詐貸，她每次想起，就感到非常遺憾。後來監督潛艦案，不可能坐視內神通外鬼，上下其手，匡列預算，掏空國家。

因此，她2022年1月在經過國防部檢視沒有機密之後，將潛艦國造內幕的爆料音檔，提供給調查局與韓國駐台代表處，希望除惡務盡。錯的不是吹哨者，是那些被曝光的犯罪者！

明眼人都看得懂，4年前，民進黨就曾經炮製過王立強案，將陸籍向心夫妻境管長達4年，食髓知味，故技重施，但老百姓已經警醒了不容易騙，只好變本加厲，從境管陸商，辦到傳喚立委。

說穿了，就是因為民進黨選情不樂觀，賴清德競選缺題材，她沒有選擇的餘地，只能挺身應戰，期待危機也是轉機，也感謝南投鄉親的支持。

預算 民進黨 賴清德

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