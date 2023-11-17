新民調：對決賴蕭配 柯侯配46%、侯柯配40.8%
台灣競爭力論壇今天公布最新民調，對決民進黨賴蕭配，藍白合柯正侯副配情況下，柯侯配46.01%、賴蕭配32.22%；藍白合侯正柯副配情況下，侯柯配40.82%、賴蕭配35.86%。
台灣競爭力論壇最新民調指出，總統參選人支持度，四腳督情況下，民進黨賴清德27.94%、民眾黨柯文哲24.29%、國民黨侯友宜21.23%、鴻海創辦人郭台銘6.17%；三腳督情況下，賴31.08%、柯28.73%、侯22.36%。
台灣競爭力論壇最新民調指出，在「如果明天就要投票，立委選舉的政黨票，民眾會投給誰？」一題中，民進黨22.13%、國民黨26.52%、民眾黨16.31％。「國內幾個主要政黨，民眾比較支持哪一個政黨？」一題中，民進黨23.42%、國民黨25.24%、民眾黨16.73%。
台灣競爭力論壇最新民調指出，明天總統立委選舉，民眾黨票意願，表示一定會去投票的有62.32%，可能會去投票的22.94%，可能不會去投票的5.51%。
這份民調是委託世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心進行，調查時間為11月15日、16日，採電話訪問方式進行，市話、手機各半，市話778份、手機334份，共1112份。
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