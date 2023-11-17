新民調：對決賴蕭配 柯侯配46%、侯柯配40.8%

台灣競爭力論壇17日公布最新民調。（記者歐陽良盈／攝影）

台灣競爭力論壇今天公布最新民調 ，對決民進黨 賴蕭配，藍白合柯正侯副配情況下，柯侯配46.01%、賴蕭配32.22%；藍白合侯正柯副配情況下，侯柯配40.82%、賴蕭配35.86%。

台灣競爭力論壇最新民調指出，總統參選人支持度，四腳督情況下，民進黨賴清德27.94%、民眾黨柯文哲24.29%、國民黨侯友宜21.23%、鴻海創辦人郭台銘6.17%；三腳督情況下，賴31.08%、柯28.73%、侯22.36%。

台灣競爭力論壇最新民調指出，在「如果明天就要投票 ，立委選舉的政黨票，民眾會投給誰？」一題中，民進黨22.13%、國民黨26.52%、民眾黨16.31％。「國內幾個主要政黨，民眾比較支持哪一個政黨？」一題中，民進黨23.42%、國民黨25.24%、民眾黨16.73%。

台灣競爭力論壇最新民調指出，明天總統立委選舉，民眾黨票意願，表示一定會去投票的有62.32%，可能會去投票的22.94%，可能不會去投票的5.51%。