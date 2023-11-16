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最新民調：柯侯配僅領先0.1百分點 採藍白合方案侯柯配勝

記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜（左3）、鴻海集團創辦人郭台銘（左4）。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜（左3）、鴻海集團創辦人郭台銘（左4）。(本報資料照片)

鏡新聞今天公布最新民調，藍白合柯侯配對決民進黨賴蕭配46.6%比33.1%；侯柯配對決賴蕭配46.5%比34.9%。藍白合對比式民調，柯侯配與侯柯配差距0.1百分點。

藍白15日進行二次政黨協商，鏡新聞今天公布的最新民調調查時間為11月15日、16日，強調「手機加市話各半，最符合柯陣營之要求條件」，這份民調委託大地民意研究公司進行，女性51.0%、男性49.0%，採手機、市話各半，市話553人、手機559人，共1112人。

鏡新聞最新民調指出，柯侯配領先賴蕭配13.5%，侯柯配領先賴蕭配11.6%。柯文哲支持者有男多女少的狀況，經交叉分析，侯當正的可以消除柯支持者的性別劣勢。

鏡新聞最新民調指出，若鴻海集團創辦人郭台銘未參選，在柯正侯副的情況下，支持柯侯配的男性49.9%、女性43.3%；在侯正柯副的情況下，支持柯侯配的男性47.2%、女性45.8%。

鏡新聞最新民調指出，若鴻海集團創辦人郭台銘參選，在柯正侯副的情況下，支持柯侯配的男性47.9%、女性41.9%；在侯正柯副的情況下，支持柯侯配的男性43.6%、女性44.2%。

鏡新聞最新民調調查，總統參選人支持度，若郭台銘與副手賴佩霞參選到底，在柯正侯副的情況下，柯侯配支持度為44.8%、賴蕭配支持度32.0%、郭賴配支持度8.3%；在侯正柯副的情況下，支持度為43.9%、賴蕭配支持度32.9%、郭賴配支持度9.0%。

鏡新聞最新民調指出，若郭台銘參選到底，柯侯配領先賴蕭配12.8%、侯柯配領先賴蕭配11%。柯正侯副會流失一部分國民黨支持者，但侯正柯副會流失更高比例的民眾黨支持者。

鏡新聞最新民調調查，由賴蕭配和藍白合兩組候選人競爭時，國民黨選民支持柯侯配的有73.1%、支持侯柯配的有89.9%；台灣民眾黨選民支持柯侯配的有85.1%、支持侯柯配的有60.6%。

鏡新聞最新民調調查，由賴蕭配、藍白合和郭賴配三組候選人競爭時，國民黨選民支持柯侯配的有70.0%、支持侯柯配的有86.9%；台灣民眾黨選民支持柯侯配的有81.4%、支持侯柯配的有53.4%。

鏡新聞最新民調指出，藍白合後國民黨區域立委與政黨票、民調呈現雙升。區域立委方面，表態投給國民黨32.6%、民進黨28.5%、民眾黨9.7%；不分區政黨票顯示，國民黨34.6%、民進黨28.1%、民眾黨17.8%。調查顯示，民進黨區域立委支持度微升、不分區立委止跌；國民黨區域及不分區立委支持率皆上升。

民調 國民黨 郭台銘

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