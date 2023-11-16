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習近平否認武統台灣時間表 台學者：不代表台海沒事了

記者陳宥菘／台北即時報導
中美元首會晤「拜習會」當地時間15日落幕，政大國際關係研究中心16日舉辦「2023年拜習會與美中台關係走向」座談會。（記者陳宥菘／攝影）
中美元首會晤「拜習會」當地時間15日落幕，政大國際關係研究中心16日舉辦「2023年拜習會與美中台關係走向」座談會。（記者陳宥菘／攝影）

15日登場的「拜習會」重點談及台灣問題。據白宮資深官員表示，中國國家主席習近平在會中否認2027年或2035年武統台灣的計畫，引發外界廣泛解讀，這意味著中共沒有攻台計畫？或攻台計畫沒有時間表？台灣學者分析，台海現狀已經改變，習的這番話並不代表台海「沒事了」，按照中共慣習，仍會有軍事上的備案。

政大國際關係研究中心16日舉辦「2023年拜習會與美中台關係走向」座談會，政大國關中心主任寇健文於會上作出上述表示。

他認為，即便習否認了2027年、2035年攻台時間表，「不是（台海）就沒事了」。他分析，對領導人來說，本不會明確指出時間點，且除了過去外界多以中共軍事實力評估攻台時間表，中共也會考量外在環境變遷決定動武時間。

寇健文表示，中共向來表示「爭取和平方式對台統一，但不承諾放棄使用武力」，按照中共慣性做法，就算沒有相關時間表，中共還是有軍事上的備案，且隨時依照解放軍的成長，以及根據美軍、台灣國軍的軍事實力變化做調整。

他直言，台海現狀已經改變，原先的海峽中線是默契，但現在中共軍機飛越中線已成常態。即便2024總統大選由「非綠」陣營當選總統，或仍難以減少軍機擾台情勢。

政大東亞所特聘教授王信賢認為，習的這番話透露「對台統一」可能在中共的時間表中，但「武統」的時間表都是美國、國際媒體在談論。且武統與否應是「有條件式的」，因為涉及軍事、外交、經濟等廣泛層面，更準確說，中共是否對台使用武力統一，取決於美中關係。

拜習會上就台灣問題的討論，據新華社通稿，習近平深入闡述了台灣問題上的原則立場，並指出美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣。

王信賢提到，這是習近平首次向美方提出「停止武裝台灣，在台獨問題上產生具體行動」的說法。政大國關中心助理研究員曾偉峯則認為，上述表述顯示中國在這次的拜習會中佔上風。

曾偉峯說明，因為美國很難放棄（對台）安全承諾，同時又符合中國「停止武裝台灣」的要求，倘若不合中國要求，中方可能又切斷雙邊對話機制。未來或能持續關注此次會談後確立建立、恢復的雙邊軍事交流機制，說不定美國軍售前會先通過電話知會中方。

政大國關中心主任寇健文16日表示，即便中國國家主席習近平否認了2027年、203...
政大國關中心主任寇健文16日表示，即便中國國家主席習近平否認了2027年、2035年攻台時間表，「不是（台海）就沒事了」。（記者陳宥菘／攝影）
據新華社通稿，中國國家主席習近平向美國總統拜登表示「停止武裝台灣，在台獨問題上產...
據新華社通稿，中國國家主席習近平向美國總統拜登表示「停止武裝台灣，在台獨問題上產生具體行動」，政大東亞所特聘教授王信賢指出，這是習首次向美方提出這樣的說法。（記者陳宥菘／攝影）

中共 拜習會 習近平

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