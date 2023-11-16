一路向北…2美籍機師在台騎重機 被導航帶上高速公路被警攔
2名美國航空機師昨天在台灣騎重型機車誤上國道5號頭城交流道， 一路往北騎，遭國道9號隊出動紅斑馬警車呼叫騎士，要求出隧道口停車。據了解，這兩人因設定導航帶路，要前往台北君悅飯店，未料誤上國道，半路被國道9號警方攔下，依法開罰。
這2名美籍航空男機師昨天傍晚5時多，一人騎紅牌重機、一人騎黃牌重機，想要騎去台北君悅飯店，於是設定導航帶路，卻是誤從宜蘭頭城交流道騎上國道5號，一路北上騎進雪山隧道。
國9隊出動紅斑馬警車沿路在隧道內呼叫，請兩名美籍重機騎士出隧道停車，過程中，騎士還回頭看了警車一眼。
台警方依規定製單舉發，可依違反道路交通管理處罰條例處3000元以上、6000元以下罰緩；晚間6時多，請拖吊車將重機拖離。騎士供稱，是因為設定導航，不小心騎上國道。
2個月前也有一名美籍人士騎機車載友人，從宜蘭交流道誤上國5騎進雪山隧道，最近機車誤闖國5的頻率頗高。
台警方呼籲，民眾如果不小心誤闖國道，應該把車輛停靠安全處所勿再行駛，人員則應到護欄外安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位協助，確保自身及用路人安全。
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