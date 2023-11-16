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CPTPP貿易部長會議 會後聲明未提中、台申請

編譯茅毅／即時報導
亞太經濟合作會議（APEC）正在舊金山舉行，台行政院政務委員鄧振中在15日出席雙部長記者會表示，從台灣陸續和美、加、英等國簽署貿易協定可見，台灣願意遵守高標準，也已將這些正面訊息傳遞給各國部長，爭取加入CPTPP。（中央社）
亞太經濟合作會議（APEC）正在舊金山舉行，台行政院政務委員鄧振中在15日出席雙部長記者會表示，從台灣陸續和美、加、英等國簽署貿易協定可見，台灣願意遵守高標準，也已將這些正面訊息傳遞給各國部長，爭取加入CPTPP。（中央社）

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）15日在舊金山召開貿易部長會議，與會部長確認，對更多國家申請加入持開放態度，只要它們能夠符合該協定要求的高標準。但會後共同聲明並未提到中國申請加入，也未提台灣、哥斯大黎加及厄瓜多。

CPTPP的前身是跨太平洋夥伴協定（TPP），前總統川普2017年就任後，美國退出TPP。

15日CPTPP貿易部長會議假年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行，是7月英國加入後的首場部長會議。成員國除歡迎英國加入，也請其盡快推動國內的批准程序。

15日會後共同聲明寫道，與會部長們重申，CPTPP對其他經濟體的加盟申請持開放態度，只要它們準備好符合該協定的高標準，並證明其遵守做出的貿易承諾。日本共同社報導，這段文字被認為是針對中國。

該聲明還說，是否同意申請國加入，端視既有成員的共識決，而自7月以來，成員國就已持續蒐集有志加盟的經濟體，能否符合該協定高標準的資訊。但至今蒐集的資訊，均未必影響成員國將對申請國採取什麼決定或行動，以及任何過程、結果，成員國將汲取英國加盟時的經驗。

除中國等前述4國，烏拉圭與烏克蘭也申請加入。

另外，路透15日報導，美國主導的印太經濟架構（IPEF）原計畫趁這次舊金山APEC周，公布該架構的貿易協定草案，做為美國在經濟上重新參與亞洲的象徵之一，提供區域內國家在中國影響力愈來愈大下的一股平衡力道。但在國內對該草案未顧及美國勞工權益的反彈下，推出時程將延後，使拜登政府受挫。

舊金山 APEC 拜登

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