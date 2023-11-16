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當面邀任不分區 柯文哲：我們5立委都沒黃國昌厲害

中央社台北16日電
民眾黨主席柯文哲。（中央社）
民眾黨主席柯文哲。（中央社）

台灣前立委黃國昌今天退出時代力量，並表示他支持民眾黨主席柯文哲提出理念，決定加入民眾黨。柯文哲晚間當面邀請黃國昌擔任不分區立委，他說，1個黃國昌就夠，民眾黨5個立委加起來都沒有黃國昌厲害。

黃國昌今天申請放棄時代力量黨籍，他在發給「公益捍衛行動夥伴」的一封信指出，他支持柯文哲提出「把國家還給你」的理念，並決定加入民眾黨，支持柯文哲2024年能籌組用人唯才、跨黨派的聯合政府。

黃國昌晚間與柯文哲一同接受網紅「館長」陳之漢「誰來Talk館」訪問。

柯文哲表示，他要爭取黃國昌參加民眾黨，並且委以重任，邀請黃國昌擔任民眾黨不分區立委；他認為，1個黃國昌就夠，「蒼蠅蟑螂全死掉」，民眾黨5個立委加起來都沒有黃國昌厲害。

黃國昌笑說，柯文哲的說法是「陷我於不義」，並表示他在給公益捍衛行動夥伴的一封信中提到加入民眾黨，是支持柯文哲的理念，而他在錄節目前已完成線上入黨手續。

談及為何願意擔任民眾黨不分區，黃國昌表示，他待過立法院，很猶豫是否回去；目前民進黨不僅有行政權，國會也過半，但因台灣的國會沒有聽證制度，導致國會監督力道很差，立委質詢反而像狗吠火車。

至於何時公布不分區名單，柯文哲表示，希望19日之前公布，評估應會當選8席。

談及藍白合議題，黃國昌表示，他第一時間看到結論很驚訝，但以民調而言，用「柯侯」跟「侯柯」兩組去測，毫無鑑別力，用這兩組去測民調，數字會非常接近；不過，若把柯文哲、侯友宜單獨拉出來，「數字（差距）就出來了」。

黃國昌表示，統計數字不能只看結果，還要用年齡、教育程度交叉分析，國民黨總統參選人侯友宜雖不是壞人，但坦白說年輕人選票移轉並不簡單，把柯文哲放副手，選票移轉相當辛苦。

黃國昌說，如果他是柯文哲，他不會答應簽藍白協商結論，但經過一天思考，可以理解柯文哲為何當時會簽下去。

陳之漢詢問，若發現最後民調有作票，是否會認結果。柯文哲說「不會吧」。黃國昌表示，既然3方都有民調統計專家代表，統計若有效，把原始資料拿出來看就知道。

此外，黃國昌今天也在臉書表示，民進黨一周發4篇新聞稿罵他，既然如此，他願意親赴民進黨，與民進黨主席賴清德就民進黨對他提出的指教，以及「民進黨是否應繼續全面執政」進行公開討論，網路全程直播，時間他都配合。

柯文哲 民進黨 民調

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