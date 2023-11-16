路透訪美前官員：若蕭美琴任副總統有利台美關係

前美國官員認為，若蕭美琴成為副總統「將有利於美台關係」。（中央社）

路透引述知情人士報導，民調 領先的民主進步黨台灣總統參選人賴清德 已經選擇英語流利、在華府 人脈深厚的駐美代表蕭美琴擔任副手。前美國官員認為，若蕭美琴成為副總統「將有利於美台關係」。

報導指出，中國對台升高施壓，副總統和執政的民進黨總統參選人賴清德選前民調幾乎一路領先。

52歲的蕭美琴從2020年起擔任台灣駐美代表。過去幾個月以來，民進黨官員、外交官和台灣媒體一直認為她最有可能和賴清德搭檔。

4位知情人士告訴路透，現在已經作出這項決定，等蕭美琴從舊金山的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會返回台灣後，20日就會正式宣布。

其中一位消息人士表示，蕭美琴在美國華府很有名氣，可以在台北與華府之間扮演關鍵性聯繫角色，「這是一個至關重要的角色，而她擁有必要的國際經驗」。

賴清德競選辦公室發言人趙怡翔拒絕就蕭美琴的角色作出評論，但表示賴清德的副手人選將於20日宣布。

他說：「這位候選人將強化我們對台灣人民和國際社會的承諾，即民主、和平與繁榮將繼續成為引領我們的價值。」

任職白宮國家安全會議亞洲事務副資深主任期間與蕭美琴經常見面的喬治城大學客座教授簡以榮（Ivan Kanapathy）告訴路透，蕭美琴「孜孜不倦地」為台灣奔走。

他說：「如果蕭大使成為副總統，她的學養、經歷和關係對於下屆台灣政府在國家安全和外交政策上，將是非常寶貴。」

簡以榮表示，蕭美琴一直「非常積極參與正從烏克蘭汲取教訓的台灣國防改革工作」，像是採購更多武器，包括愛國者飛彈和無人機。

國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）則形容蕭美琴是「促進美台關係的好夥伴」。

他說：「如果蕭大使成為副總統，無庸置疑將有利於美台關係。」

現任華府智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福表示，他對於台灣選舉未持特定立場。