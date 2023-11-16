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路透：民進黨將提名駐美代表蕭美琴為副總統候選人

編譯簡國帆／綜合外電
台灣駐美代表蕭美琴。(中央社)
台灣駐美代表蕭美琴。(中央社)

路透引述知情人士的話報導，台灣民進黨總統候選人賴清德已經選擇台灣駐美代表蕭美琴擔任副手，等蕭美琴從舊金山的亞太經濟合作會議（APEC）峰會返回台灣後，下周一（20日）就會正式宣布。

現年52歲的蕭美琴2020年以來一直擔任台灣駐美代表，蕭美琴英語流利，在華府擁有深厚人脈，過去幾個月來一直被民進黨官員、外交官和台灣媒體視為現任副總統賴清德最可能的競選夥伴。

路透引述四位知情人士指出，現在民進黨已決定以蕭美琴為賴清德的副手。其中一位消息人士說，蕭美琴在華府很有名氣，可以擔任台灣與美國之間重要的中間人，「這是一個至關重要的角色，而她擁有必要的國際經驗」。

賴清德競選團隊發言人趙怡翔拒絕就蕭美琴的角色發表評論，但表示周一將會宣布賴清德的副手人選。他說：「這位副總統候選人將增強我們對台灣人民和國際社會的承諾，即民主、和平與繁榮將繼續引領我們深化價值。」

美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）形容蕭美琴是「促進美台關係的好夥伴」，如果蕭美琴代表成為副總統，無疑將有利美台關係。他補充說，他對台灣選舉沒有持特定立場。

賴清德 民進黨 華府

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