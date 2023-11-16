路透：民進黨將提名駐美代表蕭美琴為副總統候選人

台灣駐美代表蕭美琴。(中央社)

路透引述知情人士的話報導，台灣民進黨 總統候選人賴清德 已經選擇台灣駐美代表蕭美琴擔任副手，等蕭美琴從舊金山的亞太經濟合作會議（APEC）峰會返回台灣後，下周一（20日）就會正式宣布。

現年52歲的蕭美琴2020年以來一直擔任台灣駐美代表，蕭美琴英語流利，在華府 擁有深厚人脈，過去幾個月來一直被民進黨官員、外交官和台灣媒體視為現任副總統賴清德最可能的競選夥伴。

路透引述四位知情人士指出，現在民進黨已決定以蕭美琴為賴清德的副手。其中一位消息人士說，蕭美琴在華府很有名氣，可以擔任台灣與美國之間重要的中間人，「這是一個至關重要的角色，而她擁有必要的國際經驗」。

賴清德競選團隊發言人趙怡翔拒絕就蕭美琴的角色發表評論，但表示周一將會宣布賴清德的副手人選。他說：「這位副總統候選人將增強我們對台灣人民和國際社會的承諾，即民主、和平與繁榮將繼續引領我們深化價值。」

美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）形容蕭美琴是「促進美台關係的好夥伴」，如果蕭美琴代表成為副總統，無疑將有利美台關係。他補充說，他對台灣選舉沒有持特定立場。