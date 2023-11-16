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彭博：藍白合勝算大 總統選舉結果攸關全球經濟和市場

編譯劉忠勇／即時報導
彭博分析師看好藍白合在總統選舉的勝算。（路透）
彭博分析師看好藍白合在總統選舉的勝算。（路透）

「藍白合」在總統大選的勝算如何？彭博經濟研究認為，柯文哲國民黨如今有更有勝算，其結果不僅攸關兩岸關係，對全球經濟和市場在台海問題所面臨的地緣政治風險程度上，都有重大影響。

彭博經濟研究首席地緣經濟分析師、前白宮國家安全委員會中國和台灣事務主任 Jennifer Welch 認為，藍白合未必能全拿個別參選所得選票的總和，但即使因喪失去部分支持者，仍對民進黨總統候選人賴清德構成嚴重威脅。Welch認為，獨立參選人郭台銘可能退出競選，他的支持者可能會轉而支持藍白陣營。

Welch指出，藍白合最終無論誰來出馬，都可能尋求和北京方面有更多接觸，也是中國比較屬意的對象。雖然柯文哲和國民黨的兩岸政策上有明顯的差異，但兩者都主張加強與中國的對話和經濟聯繫。

不過，從北京和華府的角度來看，相較於國民黨提名的侯友宜，柯文哲少了一個組織化的政黨，也相對缺乏領導經驗，也是較難預測的人選。柯文哲在兩岸政策上以及美國在意像是如何繼續加強台灣國防上，也一直含糊其辭。

Welch認為，台灣明年1月13日的選舉結果將決定接下來十年的兩岸關係的發展軌跡。考量到中國的經濟影響力和台灣對於關鍵的全球供應鏈的核心地位，台灣的下一任總統事關重大。

柯文哲 國民黨 北京

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