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藍白合達6點共識 韓國瑜16字藏頭詩洩心聲 邱毅也說話了

記者王昭月／高雄即時報導
藍白合今天達共識，高雄前市長韓國瑜今晚在臉書以16字短文表達心聲。記者王昭月／翻攝
藍白合今天達共識，高雄前市長韓國瑜今晚在臉書以16字短文表達心聲。記者王昭月／翻攝

「藍白合」今天達成6項共識，日前呼應前總統馬英九「全民調」主張的高雄前市長韓國瑜今晚在臉書以簡短16字透露對藍白合的看法，暗喻藍白合成局，有如看見曙光。

國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜以及民眾黨主席柯文哲今大進行第2次協商，在前總統馬英九見證下，達成6大共識。接下來將透過現有民調及未來兩天的政黨內參民調，決定誰正誰副，結果預計本周六即見分曉。

針對藍白合「成局」，前高雄市長韓國瑜今晚在臉書寫征「藍天湛湛、白雲悠悠，和平繁榮，終現曙光」16字，其中「藍」天、「白」雲隱喻藍白二政黨。也吸引侯友宜留言回應，「感謝韓市長，我們攜手努力，凝聚最大力量，實現政黨輪替，讓和平與繁榮，長存台灣這片土地，人民平安永在」。

前立委邱毅稍早也在個人臉書發文，指這次藍白合能成，馬英九的功勞最大，沒有馬英九登高一呼，國民黨不可能走回台灣模式全民調的正軌。他也感謝韓國瑜的呼籲，因為韓國瑜呼應馬英九，激發南北小雞串連，要求黨中央放棄日本模式、美國模式、德國模式，回到已行之有年的台灣模式。

邱毅也感謝朱立倫，放棄原本支持的政黨支持度，接受以「全民調」為單一遊戲規則，讓已絕望的藍白合敗部復活。

馬英九 民調 韓國瑜

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藍白6共識 民調決勝 17日公布結果

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