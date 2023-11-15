藍白6共識 民調決勝 17日公布結果

藍白政黨協商15日達成共識，國民黨主席朱立倫（左起）、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲會後握手。記者曾學仁／攝影

總統大選在野合作出現重大突破。國民黨 、民眾黨15日在前總統馬英九 見證下，達成「藍白合」6點共識。民眾黨總統參選人柯文哲 表示，「今天是歷史的一刻，在台灣的歷史上從來沒出現過聯合政府」，國民黨總統參選人侯友宜表示，「為共同理念、國家安全、人民福祉而放下個人」，盼在政黨合作下邁向第三波民主改革。

藍白政黨協商第二次會議15日上午10時登場，馬英九、國民黨主席朱立倫、侯友宜和柯文哲歷經兩個半小時協商，達成6點共識，由馬英九與國民黨、民眾黨各推薦一位民調統計專家，檢視評估11月7日至17日社會各界公布的民調，與藍白各提供一份內參民調結果。雙方同意，若柯侯勝負超過統計誤差，由勝者得一點；若柯侯差距在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。周六(17日)上午由馬英九基金會公布結果。

藍白合後，兩黨將共組競選委員會，全力輔選正副總統參選人及兩黨推薦的立委參選人，不分區政黨票由兩黨各自努力。在馬英九見證下，國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府，除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

馬朱侯柯會後攜手接受訪問，馬英九表示，藍白達成合作協議，相信為台灣政治史上締造新紀錄，合作將使未來選舉與其他方面能相互幫忙，對兩黨都是值得紀念的一天，會依據合作協議全力以赴。

柯文哲表示，「今天是歷史的一刻」，因為在台灣的歷史上，從來沒有出現過聯合政府，希望在馬英九見證之下，讓台灣的歷史往前邁進。侯友宜對馬英九、朱立倫、柯文哲表達感謝，並說「無論結果如何、誰正誰副，共同攜手合作，讓中華民國土地能平安」。

朱立倫說，這次聯合競選，未來要組聯合政府，都能讓台灣匯集更多力量，讓社會變更好，更重要的是超過6成以上的主流民意的期待，在共同努力下，全力爭取2024勝選。

柯文哲15日下午出席總統大選青年論壇活動，學生提問，柯說過生平最討厭三樣東西「蚊子、蟑螂和國民黨」，如今卻宣布藍白合作，是國民黨變了，還是柯文哲變了？柯坦言，實在是心情很不好，但是比起國民黨，他更痛恨民進黨，作為一個228事件的家屬，他當然不喜歡國民黨，但是他從來都沒有想過，民進黨怎麼會墮落得這麼快。