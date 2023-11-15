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北海道干貝遭中國打壓 吳釗燮力挺：不畏痛風也要吃

中央社台北15日電
干貝。示意圖。Image by adamlot from Pixabay
干貝。示意圖。Image by adamlot from Pixabay

日本北海道干貝因中國禁令，銷量大受衝擊。台外交部長吳釗燮今天貼出照片力挺，他邊看公文邊大啖北海道干貝，並強調這是他的最愛，「即使痛風也不能嚇阻我！日本加油！」

吳釗燮透過外交部Ｘ平台帳號推文後，日本駐台代表處官方臉書立刻轉發，感謝吳釗燮不畏痛風大推北海道干貝，並以標籤凸顯「日台友情」、「Always Here（永遠在這裡）」、「海島厝邊」。

中國政府以日本將福島核處理水排入海洋為由，在8月24日突然宣布全面暫停進口日本水產品，北海道干貝是其中受到衝擊最大的產品之一。

根據日本財務省日前最新發布的9月貿易統計顯示，今年9月對中國出口的魚類、海鮮，以及包含罐頭在內的各式水產加工品，金額年減99.3%。尤其以往帆立貝是輸往中國的主力產品，然而今年9月的輸出額為零。七大工業國集團（G7）10月29日聲明呼籲撤銷日本食品進口限制，中國未接受。

台灣鳳梨遭中國禁止輸入時，已故的日本前首相安倍晉三也曾以類似方式表達力挺台灣。安倍2021年4月在臉書貼出一箱台灣鳳梨，強調那是他當日的甜點，並大讚台灣鳳梨看起來非常好吃。

日本台灣交流協會指出，吳釗燮手中的干貝零嘴非常適合配上溫熱日本酒，有機會小酌一杯時請務必搭配享用，但要小心不要越吃越涮嘴，一口氣喝太多。

此外，日台交協表示，秋冬時節日本當令的海產還有肥美的牡蠣、各式螃蟹等豐富品項，不管是生食或火鍋料理，歡迎準備來日本遊玩過冬的台灣朋友親自品嘗。

日本 安倍 臉書

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