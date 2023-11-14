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賴清德：藍白合談權位如何分配 對台灣不是好事

記者丘采薇／台北即時報導
台視主播林益如專訪民進黨總統參選人賴清德。圖／台視提供
台視主播林益如專訪民進黨總統參選人賴清德。圖／台視提供

「藍白合」將掀底牌，民進黨總統參選人賴清德今天表示，台灣已經讓國際社會看見，也讓國際社會肯定台灣，此時應該更團結，如果沒有朝這個方向，反而是在談政黨之間如何「合」、權位如何分配，甚至以不惜為了要達到勝選目標而走回頭路，對台灣來講不是好的事情。

賴清德今天接受台視專訪，被問到副手是否為駐美代表蕭美琴，賴沒有正面回應。他表示，他對社會及推薦的人、被推薦的人都非常感謝，大家都為了國家社會，所以他在決定誰來搭配的時候，都以國家未來的需要為主，希望被推薦的人選成為副手之後，能夠襄贊他，發揮互補的關係，讓整個團隊還有整個政府的團隊，把工作做到最好，更符合台灣未來發展的需要。

主持人林益如也問，是從一開始決定參選的時候，就有跟蕭美琴接觸，談到這件事情嗎？賴清德說，蕭美琴知道自己的責任，非常關心國家，也很重視現在目前的工作，所以，大家討論人選有一段時間，基本上是「從外而內」希望都能夠盡量接觸到優秀的人選。

對於藍白合，賴清德說，今年的選舉的確有別於往常，在國際上也算少見，理論上，民主政治就是政黨政治，就是責任政治，每一個政黨存在的目標，就是要徵得人民的最大支持來執政，來落實政黨的理想，也向人民負責。所以大家可以看得出來，民進黨從創黨之初到現在，從無到有，由小而茁壯到執政，基本上每一次的選舉，一定是推出最好的人選，不管是總統、副總統人選或是立法委員、縣市長，都是推出最好的人選，每一場選舉一定提出政策，然後盡力地去宣傳，爭取人民的支持。

賴清德說，這一次選舉很意外，在野黨不再走這樣的路，反而是在選前就在談「怎麼樣合」，誰當正誰當副，到目前僵持不下，還有誰當立法院長，誰當行政院長，反而是在選前就在談這個。

賴清德說，他有很深的感受，在國際局勢波濤洶湧，台灣面臨各種挑戰的時候，看到「藍白合」這樣的方式在進行；他相信人民一定會更希望，在這個當下應該要談「全民合」，也特別應該要去跟民主陣營、國際社會要更進一步合作，所以他最近不斷地在強調，藍白合不如全民合，也更應該要跟世界合。

賴清德表示，在蔡英文總統領導之下，全國人民共同打拚，台灣已經讓國際社會看見，也讓國際社會肯定台灣，國際也在上架台灣了，「這個時候，我們更應該要團結一致，走向國際，迎向未來，這個才是我們應該要走的路」，如果沒有朝這個方向，反而是在談政黨之間如何「合」、權位如何分配，甚至以不惜為了要達到勝選的目標、走回頭路，對台灣來講不是好的事情。

賴清德 民進黨 蔡英文

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