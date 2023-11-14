投民進黨會上戰場？賴清德：中國介選大外宣

民進黨總統參選人賴清德。記者黃仲裕／攝影

民進黨 總統參選人賴清德 今天接受台視專訪，被問到外界認為選了民進黨之後，戰爭的風險就會提高？賴清德說，所謂「票投民進黨、青年上戰場」，完全是選舉語言，也是配合中國為了在台灣扶植親中政權的大外宣作為。他當總統，相較於其他候選人，戰爭的風險是最低的，「因為我最能夠守護國家的安全」。

賴清德說，中國已經介入這場選舉，否則美國不會提出警告。中國介入台灣這場選舉的方式很多，就是用武力威脅，然後大外宣就是把台灣這場選舉定位為「戰爭跟和平的選舉」，在野黨也呼應這樣的口號，還滿可惜的。

賴清德表示，從國際的角度或是從人民的決定來看，基本上是「民主跟專制」的選舉，每一場選舉都讓台灣在十字路口上面，到底要往前還是要往後，所以不是戰爭與和平的選擇。

賴清德也說，「如果我當總統，相較於其他候選人，戰爭的風險是最低的，因為我最能夠守護國家的安全，守護中華民國 台灣的國家利益」，他的方式就是在蔡英文總統的四大堅持之上，已經提出了和平四大支柱行動方案。

賴清德說，四大和平支柱行動方案包括持續強化國防國安的力量，持續增強台灣的經濟安全實力，跟民主陣營肩並肩共同發揮威懾的作用，最後是只要對等尊嚴，也願意伸出橄欖枝，促進兩岸人民的福祉，來進行交流合作。中國也很瞭解，他最有決心守護國家安全，在這種狀況之下，應該會有愈來愈多人知道所謂「票投民進黨、青年上戰場」，完全是選舉語言，也是配合中國為了在台灣扶植親中政權的大外宣作為。