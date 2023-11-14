不鬆口「賴蕭配」 賴清德：蕭美琴自知身負責任

蕭美琴(左)深受蔡英文與美方信任，接任賴清德(右)的副手呼聲高。(圖：台總統府提供)

外界看好駐美代表蕭美琴出任民進黨 總統參選人賴清德 副手，對於「賴蕭配」是否定局，賴清德今天接受專訪時仍不願鬆口，他只說，蕭美琴知道她自己的責任，她非常關心國家；他並盛讚蕭美琴充滿理想活力，一直都受到大家肯定。

外傳民進黨總統參選人賴清德將於20日公布副手為駐美代表蕭美琴，且蕭美琴的辦公室已在裝修。

賴清德接受台視新聞「決戰2024 台灣大未來」專訪，節目晚間播出。

賴清德談到與蕭美琴第一次相遇相識過程，他說，蕭美琴第一次從美國回來，來到神學院，她父親是神學院的院長，大家去歡迎，第一次與蕭美琴見面時覺得她年輕、很漂亮，充滿理想性，又有活力，講起話來有條不紊，印象很深刻，她一直都是大家很肯定的對象。

他提到與蕭美琴理念相同、目標也一樣，後來很難得有機會，兩人在立法院成為同事；他說，蕭美琴在立法院時表現非常好，不分黨派都肯定，她人緣很好。

對於蕭美琴駐美成績，他說，在蕭美琴的努力之下，台灣跟美國之間關係，可以說空前密切，彼此的信賴也可以說是最好，這個是她的貢獻。

賴清德曾說副手名單有6位，蕭美琴是優先之上；他今天被追問「目前除了蕭美琴是否沒別人？」

賴清德說，他要向社會感謝推薦的人以及願意被推薦的人，大家都為了國家社會，所以他在做決定，要遴選搭配人選時，也是本於國家未來需要，副手能夠發揮互補關係，讓整個總統、副總統、整個政府團隊把工作做到最好，更符合台灣未來發展需要。

主持人問賴清德，是否從一開始決定參選時，就跟蕭美琴接觸談到此事；賴清德只說，蕭美琴知道她自己的責任，因為她非常關心國家，她也很重視現在目前的工作，所以基本上有一段時間跟黨內、社會一些意見領袖討論，哪一個人選會比較適合，「基本上我們是從外而內，所以希望都能夠盡量接觸到可能的優秀的人選」。

談到即將進行第二次政黨協商的「藍白合」，賴清德說，這次選舉讓他很意外，在野黨在選前就在談怎麼合，誰當什麼位置、誰當正、誰當副、誰當行政院長等等，雖然到目前都僵持不下。

賴清德說，他有很深感受，在國際局勢波濤洶湧，台灣面臨各種挑戰的時候，看到藍白合如此進行，「我相信人民在這個當下，會希望談全民合。」

賴清德認為，藍白合也特別應該要去跟民主陣營、國際社會更進一步的合作，這應該才是最重要的，最後賴清德也強調，「藍白合不如全民合，更應該要跟世界合」。