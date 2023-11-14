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認為郭台銘會「精神參選」 宣明智：對大局最有幫助

記者鄭媁／台北即時報導
聯電榮譽副董事長宣明智今與媒體茶敘表達時事看法。(記者鄭媁／攝影)
聯電榮譽副董事長宣明智今與媒體茶敘表達時事看法。(記者鄭媁／攝影)

台灣中選會今將公布鴻海創辦人郭台銘2024總統大選連署查對結果，郭台銘是否參選到底，引發外界關注。聯電榮譽副董事長宣明智今天表示，郭台銘已經達到他想貢獻自己、影響社會的事項，他認為郭台銘會「精神參選」，且對大局是最有幫助的事。

宣明智今下午與媒體茶敘，對於郭台銘的下一步，宣明智表示，郭台銘以政治素人之姿，在短時間內獲得百萬份連署，這是很了不起的事。郭台銘4年前就積極爭取參選總統，在過程中提出個人想法和寶貴意見，至今很多事項大家已經採納，也都在進行，已經達到郭台銘想貢獻自己、影響社會的事項，至於後面項目要不要往下走，他非常有智慧。

宣明智說，郭台銘提出主流民意大聯盟，也是希望藍白能合，選舉才有真正的競爭性，目前整體都是朝原先想的方式在進行，時間也快到了，會不會參選，到時郭會給大家交代。不管郭是否實質參選，精神上已經參與選舉，郭提出這麼多想法、做出這麼多貢獻，已經讓社會都得到很大收穫。

宣明智先前曾說，三個和尚沒水喝、兩個和尚抬水喝，他今天說，另一個和尚可幫忙看路、照顧一下，從供水觀念來說，以郭台銘的科技、管理、經營能力，幹嘛抬水喝來喝去，最好有自來水，「就好好想一想，這也是很有意義的事。」

宣明智說，不是說他鼓勵郭精神參選，「我認為他會精神參選，且對大局是最有幫助的事，」他跟郭台銘已經四個多月沒見面，之後也不會見面，這樣好像在下指導棋，以郭的智慧，會做出最好的拿捏，郭有自己的步驟想法，他不去干擾。

宣明智也說，所謂「精神參選」是指沒有在競選團隊中，也可以助選，除了加油、可以給意見參與，不是只喊凍蒜，可以提更積極有益的事。就像郭4年前拋出0-6歲國家養，後來變成大家的共識，郭可以繼續提出建設性、有意義的觀念，不只為藍白加油，也為國家未來隨時提出好建議。

郭台銘 鴻海

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