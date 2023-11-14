台總統連署公布 郭遭刪13萬份 有人交25萬份僅2人通過

中央選舉委員會今審定通過並公告第16任總統、副總統選舉被連署人連署結果。(本報系資料照片)

台灣中央選舉委員會今審定通過並公告第16任總統、副總統選舉被連署人連署結果。中選會表示，被連署人郭台銘 及賴佩霞 提出103萬6778位連署人，刪除了13萬5642位連署人數，合於規定為90萬2389人；另外，被連署人陳美妃及巫超勝提出25萬5410連署人數，中選會刪除25萬6771份，合於規定的連署人數是2人。

中選會表示，本次共有10組參與連署，僅郭台銘及賴佩霞1組提出的連署書件，超過法定連署人數28萬9667人，將依法發給完成連署證明書，並發還連署保證金100萬元，其餘9組連署人數均不足法定連署人數二分之一，其連署保證金依法均不予發還。

中選會指出，有5組被連署人未提出連署書件；其他有提出的連署書件，經查核結果如下：

（一） 郭台銘及賴佩霞：提出連署人數：103萬6778人，實際清點人數：103萬8031人，刪除連署人數：13萬5642人，合於規定之連署人數：90萬2389人。

（二） 藍信祺及周克琦：提出連署人數：151人，實際清點人數：146人，刪除連署人數：88人，合於規定之連署人數：58人。

（三） 符音及謝祖鉉：提出連署人數：113人，實際清點人數：113人，刪除連署人數：22人，合於規定之連署人數：91人。

（四） 鄭自才及黃聖峰：提出連署人數：608人，實際清點人數：608人，刪除連署人數：135人，合於規定之連署人數：473人。

（五） 陳美妃及巫超勝：提出連署人數：25萬5410人，實際清點人數：25萬6773人，刪除連署人數：25萬6771人，合於規定之連署人數：2人。