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民進黨發言人也被爆上酒店 游智彬：上台發言 下台發情

記者蔡晉宇／台北14日電
新黨立委參選人游智彬今天再度指控，民進黨新聞部主任、發言人張志豪，以及黨工王建智、翁武德也都曾上酒店，且還有限制級的照片。（記者蔡晉宇／攝影）
新黨立委參選人游智彬今天再度指控，民進黨新聞部主任、發言人張志豪，以及黨工王建智、翁武德也都曾上酒店，且還有限制級的照片。（記者蔡晉宇／攝影）

民進黨上酒店風波連環爆，繼上周組織部前主任林正鴻被踢爆，曾上酒店行為不檢點後，新黨立委參選人游智彬今天再度指控，民進黨新聞部主任、發言人張志豪，以及黨工王建智、翁武德也都曾上酒店，且還有限制級的照片。游說，張志豪競選新北市議員時，帶著妻子哭哭啼啼，沒想到卻是「人前好丈夫，人後老婆哭」、「上台發言，下台發情」。

張志豪妻子蔡幸芳臉書回應，「我相信我老公、我相信張志豪」。

游智彬今天上午前往民進黨中央黨部前，舉行「游智彬再斬空戰大將幫賴清德洗門風？」記者會。游智彬表示，他深深一鞠躬，向民進黨的所有黨工道歉，因為經過這幾次事件，不再能夠用女人的身體慰勞下屬。

游智彬指出，張志豪出入風月場所，比現代陳世美還要惡劣，昨晚張還找上他的樁腳想要用錢收買，直至半夜12點還用微信疲勞轟炸，難道賴清德所帶領的團隊，就是可以用錢收買一切？

游智彬出示一張張志豪穿著西裝外套的照片，身旁有兩位爆乳辣妹，並質疑，在昏黃的燈光下，張志豪的手放在哪裡？限制級的照片要不要公告出來？

游智彬表示，要請問張志豪是否有出入KTV酒店？去的地方有沒有女陪侍？喝花酒的錢從哪裡來？是來自薪水、廠商、酒店或民進黨？另外，請問昨天晚上是否有施壓行為，若張志豪否認，他將會公布進一步證據。

蔡幸芳指出，張志豪每天的行程與見面對象她都知情，請游智彬直接給出所述「更爆、不堪入目的」照片。蔡說，他們沒有假裝恩愛，利用別人老婆的眼淚來幫自己選舉，很下流。

蔡幸芳表示，所認識的張志豪，是尊重女性、愛家庭的新好男人，過多的影射都是涉及謗，有本事就拿出真正的證據，請自重。

民進黨 賴清德 微信

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