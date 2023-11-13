反對馬英九當藍白合見證人 國民黨團：前主席不宜介入

前總統馬英九日前提「全民調」，共推藍白正副總統參選人，民眾黨總統參選人柯文哲表示，若跟國民黨主席朱立倫見面，希望邀馬當見證人。國民黨立法院黨團今日臨時舉行記者會對此回應，提出「真心整合、政黨實力、真實民調」共12字建議藍白合，並呼籲馬英九參考前主席連戰、吳伯雄，連、吳卸任後做了相當示範，「不在其位，不謀其政」。記者屈彥辰／攝影

前總統馬英九 日前提「全民調 」，共推藍白正副總統參選人，民眾黨總統參選人柯文哲表示，若跟國民黨 主席朱立倫見面，希望邀馬當見證人。國民黨立法院黨團今日臨時舉行記者會對此回應，提出「真心整合、政黨實力、真實民調」共12字建議藍白合，並呼籲馬英九參考前主席連戰、吳伯雄，卸任後「不在其位，不謀其政。」

針對馬英九當藍白合見證人，馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，朱立倫已經同意馬英九擔任見證人，只要藍白兩黨有共識，他們就配合進行，等候通知。

黨團副書記長吳怡玎說，大家非常關心藍白合怎麼談，有今天看到媒體頭版報導，民調指出高達六成六的受訪民眾認為，藍白合應該要考慮政黨實力而不是只有參選人彼此之間的民調結果，其中有高達兩成的受訪者認為只需要考慮政黨實力，認為只需要考慮參選人的受訪者只有一成，大部分民眾認為必須適當的考慮政黨實力。

黨團首席副書記長李德維表示，站在黨團立場，非常感謝前主席馬英九對藍白合的關注，藍白合政黨協商現階段協商的是柯文哲、朱立倫，朱負全部責任，相關事務必須分明，前主席的角色沒有在政黨協商中可做的，不在其位，不謀其政。過去連戰、吳伯雄離開主席後都做了相當示範，在協商階段，前主席不宜介入。

李德維表示，政黨協商有結論，有相關安排後，邀請馬前主席擔任見證人，那時這事情就非常恰當，現在只剩一兩天，藍白相關協商非常繁忙，希望由兩黨主席負起全部責任。

總召曾銘宗表示，假設藍白合整合成功，有個見證場合邀請馬前主席參加非常合適，假設談的過程中，請馬前主席來見證執行上有重大困難，因主談的是兩黨主席，假設馬前主席在場，到底要不要表示意見？如果馬不能表示意見，對他不尊重也不尊敬；假設馬想表達意見，這又不是其權責範圍。

曾銘宗強調，黨團具體建議，等藍白合有共識後，邀請馬前主席做見證非常恰當也非常歡迎。至於藍白合的部分，他有三點看法，一是國民黨真心希望能夠整合成功；二是希望考慮到政黨實力，全民調要有一定權數，比方政黨實力50%，參選人民調50%，今天媒體民調也說要考量到政黨實力的受訪者高達六成六；第三是真實民調，全民調要有真實民調，由主流媒體來做，且長期也在做，才能看出趨勢，這才是真正的民調。所以他整合成十二字：真心整合、政黨實力、真實民調。