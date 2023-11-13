柯文哲邀馬英九當藍白見證人 馬辦：朱立倫同意了

國民黨總統參選人侯友宜（中）、前總統馬英九（右）及國民黨主席朱立倫（左）日前出席國大代表挺侯餐會，並高喊團結勝選口號。（本報資料照片）

前總統馬英九 上周拋「全民調 」共推藍白正副總統參選人。民眾黨總統參選人柯文哲 昨說，下次若跟國民黨主席朱立倫見面，希望邀馬英九當見證人。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，朱立倫已經同意馬英九擔任見證人，只要藍白兩黨有共識，他們就配合進行，等候通知。

本報最新民調指出，66%認藍白合應納政黨實力。蕭旭岑今上午接受「千秋萬事」廣播專訪表示，既然馬英九已經答應柯文哲的提議擔任藍白協商見證人，也獲得朱立倫同意，正在進入配合階段，從現在開始，馬辦對各自主張不便評論。

蕭旭岑說，藍白合已到最後時刻，若這兩天沒有方案，時間上也很難做民調。他們還是希望在最後時刻呼籲藍白要站在大局，為了中華民國未來，主事者能用大智慧促成藍白整合機制；如果這兩天能碰面談一談，這是藍白整合的最後機會。