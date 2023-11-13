民調／市話手機各半或純手機 都是賴領先、侯柯膠著

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜（左3）、鴻海集團創辦人郭台銘（左4）。圖/聯合報系資料照

匯流民調 今天公布總統參選人支持度最新民調，50%市話、50%手機調查方式下，民進黨賴清德 30.8%、民眾黨柯文哲26.0%、國民黨侯友宜18.0%、鴻海創辦人郭台銘 9.3%、15.9%未表態。純市話調查下，賴支持度33.9%、柯支持度22.4%、侯支持度22.2%、郭支持度7.3%、未表態14.2%。

匯流民調今天公布的最新結果，調查時間為11月10日、11日，和11月4日、5日以50%市話、50%手機調查方式的調查結果相較，賴清德下滑1.9個百分點，侯友宜上升0.7個百分點，柯文哲上升0.2個百分點，郭台銘下滑0.7個百分點，未表態增加了1.7個百分點。

匯流民調指出，純市話的調查方式下，總統參選人支持度最新調查結果與11月4日、5日調查結果相較，賴清德下降0.8個百分點，侯友宜上升1.3個百分點，柯文哲上升2.7個百分點，郭台銘下降2.6個百分點，未表態減少了0.6個百分點。