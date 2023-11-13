民調／市話手機各半或純手機 都是賴領先、侯柯膠著
匯流民調今天公布總統參選人支持度最新民調，50%市話、50%手機調查方式下，民進黨賴清德30.8%、民眾黨柯文哲26.0%、國民黨侯友宜18.0%、鴻海創辦人郭台銘9.3%、15.9%未表態。純市話調查下，賴支持度33.9%、柯支持度22.4%、侯支持度22.2%、郭支持度7.3%、未表態14.2%。
匯流民調今天公布的最新結果，調查時間為11月10日、11日，和11月4日、5日以50%市話、50%手機調查方式的調查結果相較，賴清德下滑1.9個百分點，侯友宜上升0.7個百分點，柯文哲上升0.2個百分點，郭台銘下滑0.7個百分點，未表態增加了1.7個百分點。
匯流民調指出，純市話的調查方式下，總統參選人支持度最新調查結果與11月4日、5日調查結果相較，賴清德下降0.8個百分點，侯友宜上升1.3個百分點，柯文哲上升2.7個百分點，郭台銘下降2.6個百分點，未表態減少了0.6個百分點。
匯流民調表示，本次調查有效樣本2046份，其中室內電話完成1033份，行動電話完成1013份，市話合併手機調查使用解聯立方程式計算本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，並依電話使用行為的比例進行併檔。
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