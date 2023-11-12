不當總統後做什麼？ 蔡英文：唱歌跳舞可列選項

台總統蔡英文（中）12日前往台北市萬華區出席「Young School High街舞小學校Vol.1賽事開幕式」，開心與參賽小朋友互動。（中央社）

台總統蔡英文 今天出席街舞小學校賽事開幕，看到小朋友熱舞，她說，不羨慕會講英文的人，不羨慕做教授的人，也不羨慕做總統的人，但她羨慕會唱歌跳舞的人；最近常有人問她，不當總統後要做什麼，「唱歌跳舞可以列為選項哦！」

台北市議員吳沛憶與中華民國 街舞運動推廣協會、Team SKIP共同主辦的「Young School High 街舞小學校 Vol.1」，今天在台北市萬華區新和國小盛大開幕。立委林昶佐與台北市議員林亮君、王閔生、許淑華、苗博雅等民代出席，蔡英文也親自到場觀賽。

參與街舞賽事的小舞者們看到蔡英文進場，開心地尖叫鼓掌歡迎，而蔡英文在欣賞熱舞表演時，看到精彩動作也頻頻點頭、不時拍手表達讚許之意。

身著襯衫長褲的蔡英文上台致詞時笑說，「我覺得，我今天穿錯服裝了」。她表示，今天看得非常過癮，剛剛邊看邊想，最羨慕什麼樣的人，「我不羨慕會講英文的人，我也不羨慕做教授的人，我也不羨慕做總統的人，但是我羨慕會唱歌跳舞的人，我真的非常羨慕！」

蔡英文透露，她剛才特別問了坐在隔壁的帥哥，「你們這個街舞可以跳到幾歲呢？」對方回答，「好像沒有年齡限制」；蔡英文說，那她真的要考慮一件事，近來很多人問，如果不當總統要做什麼，「唱歌跳舞可以列為選項哦！」

蔡英文指出，中正萬華雖然是台北的老社區，卻是非常有魅力的老社區，這幾年老社區開始改變，是觀光客、年輕人聚集的地方，要持續鼓勵市政府、議員民代多多爭取，讓設備、民眾所需場所都可以到位。

另外，蔡英文說，明年巴黎奧運 已經納入街舞項目，國手從去年開始就緊鑼密鼓進行訓練，出國比賽賺取積分 ，而吳沛憶也提出建議，讓選手可以去國訓中心接受專業訓練，並協助爭取讓選手有出國比賽機會。