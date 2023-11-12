不當總統後做什麼？ 蔡英文：唱歌跳舞可列選項
台總統蔡英文今天出席街舞小學校賽事開幕，看到小朋友熱舞，她說，不羨慕會講英文的人，不羨慕做教授的人，也不羨慕做總統的人，但她羨慕會唱歌跳舞的人；最近常有人問她，不當總統後要做什麼，「唱歌跳舞可以列為選項哦！」
台北市議員吳沛憶與中華民國街舞運動推廣協會、Team SKIP共同主辦的「Young School High 街舞小學校 Vol.1」，今天在台北市萬華區新和國小盛大開幕。立委林昶佐與台北市議員林亮君、王閔生、許淑華、苗博雅等民代出席，蔡英文也親自到場觀賽。
參與街舞賽事的小舞者們看到蔡英文進場，開心地尖叫鼓掌歡迎，而蔡英文在欣賞熱舞表演時，看到精彩動作也頻頻點頭、不時拍手表達讚許之意。
身著襯衫長褲的蔡英文上台致詞時笑說，「我覺得，我今天穿錯服裝了」。她表示，今天看得非常過癮，剛剛邊看邊想，最羨慕什麼樣的人，「我不羨慕會講英文的人，我也不羨慕做教授的人，我也不羨慕做總統的人，但是我羨慕會唱歌跳舞的人，我真的非常羨慕！」
蔡英文透露，她剛才特別問了坐在隔壁的帥哥，「你們這個街舞可以跳到幾歲呢？」對方回答，「好像沒有年齡限制」；蔡英文說，那她真的要考慮一件事，近來很多人問，如果不當總統要做什麼，「唱歌跳舞可以列為選項哦！」
蔡英文指出，中正萬華雖然是台北的老社區，卻是非常有魅力的老社區，這幾年老社區開始改變，是觀光客、年輕人聚集的地方，要持續鼓勵市政府、議員民代多多爭取，讓設備、民眾所需場所都可以到位。
另外，蔡英文說，明年巴黎奧運已經納入街舞項目，國手從去年開始就緊鑼密鼓進行訓練，出國比賽賺取積分 ，而吳沛憶也提出建議，讓選手可以去國訓中心接受專業訓練，並協助爭取讓選手有出國比賽機會。
蔡英文提到，她曾參加過2019年全國大學街舞峰會，很高興今天的比賽是從小學生開始扎根，希望以後也能有世界金牌，是從今天的隊伍中誕生。
上一則
世界最萌小羊招親 台灣1歲黑鼻公羊標售9675美元
下一則
FB留言