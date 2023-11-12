世界最萌小羊招親 台灣1歲黑鼻公羊標售9675美元

清境農場去年引進「世界最萌小羊」瓦萊黑鼻羊。(圖／本報系資料照，清境農場提供)

瓦萊黑鼻羊有「世界最萌小羊」之稱，台灣南投仁愛清境農場耗時2年，去年總算順利引進，並在場內開枝散葉，未料近期卻貼出公告，將出售1頭1歲小公羊。場方說明，為避免家族過度近親繁殖才開放讓牠「被入贅」，標售價格為30萬元(新台幣，約9675美元)。

清境農場以「綿羊秀」聞名，場內綿羊逾380頭，以柯利黛綿羊為主力品種，還有黑肚綿羊、薩福克綿羊，3年前再向奧地利購買原產自瑞士的瓦萊黑鼻羊，但遭逢疫情 塞機及非洲豬瘟、口蹄疫等檢疫嚴格，直至去年6月才順利引進抵台。

只不過，當時一波三折、耗時2年才引進來台的瓦萊黑鼻羊，清境農場近期卻貼出標售公告，說明標售標的及數量是瓦萊黑鼻公羊1頭，並依市場行情價格訂定標售價格30萬元，15日下午5時截止投標，於16日下午2時開標，各界好奇。

對此，場方說明，當時進口20隻瓦萊黑鼻羊，其中有3隻公羊、17隻母羊，而牠們成為農場新夥伴後，在場區適應得相當不錯，之後陸續開枝散葉，因此要標售1頭去年9月在台灣出生、耳號「R1122」現在已1歲多的公種羊。