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Coldplay演唱會結束 高雄捷運站長月台接力唱 乘客樂翻

記者吳慧芬／高雄即時報導
高捷世運站長林忠明昨晚在月台唱歌，安撫歌迷候車的情緒。圖／本報系照片
高捷世運站長林忠明昨晚在月台唱歌，安撫歌迷候車的情緒。圖／本報系照片

天團Coldplay今晚持續在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，高雄捷運世運站長林忠明繼昨晚在月台疏運時唱起安可曲，廣受好評後，今晚他將持續堅守崗位疏運，與唱歌安撫旅客候車的情緒，他透露今晚會唱張學友的「情已逝」，「我與旅客的緣分，恰如歌詞中的『相見與分手接著來』」。

Coldplay昨、今兩晚在高雄開唱，根據AI大數據即時系統，昨晚場內外同時間最高人數一度達8萬4858人，超越今年3月BLACKPINK演唱會的人數，也創下世運主場館的紀錄，高雄捷運並成功在82分鐘完成疏運，讓旅客平安返家。

昨晚高雄捷運成功疏運，世運站長林忠明功不可沒，他在昨晚約10時多後，歌迷漸進湧進捷運站內，細心導引旅客，並在月台唱起「勇氣」、「最後一封信」等歌曲，溫柔的歌聲，降低了旅客候車的候車的煩躁，很多人聽了直呼是賺到月台安可曲。

林忠明今指，疏運昨晚的旅客，他今凌晨2時才返抵家門，身體疲累、內心卻澎湃不已，深深被旅客井然有序上下車的行為，與不時稱讚他「唱得真好」的話語感動不已，「我還因此失眠了。」

在稍做休息後，林忠明下午又回到世運站執勤，他說，今晚10時後，他依舊會在月台疏運旅客與唱歌，除了昨天唱過的曲目外，今晚會加唱張學友的「情已逝」，他反問記者，妳不覺得歌詞中的「相見與分手接著來」，很像描寫他和旅客間的關係嗎？「見面了馬上又要道別。」

高捷表示，今晚Coldplay疏運計畫，分為進場階段晚間5時到7時，與散場階段間10時15分以後，進場階段高捷列車班距會縮短至4分鐘一班，散場階段在晚間10時15分後列車班距將縮短至6分鐘一班，往小港方向最短班距可達3分鐘內，高捷也視情況配合啟動人潮分流及動線管制計畫，若演唱會因安可曲而延後散場，高捷也會配合延長營運時間，將旅客載運完畢為止。

昨天搭乘高捷從R17世運站出站前往Coldplay演唱會場的人數，預估超過3萬人...
昨天搭乘高捷從R17世運站出站前往Coldplay演唱會場的人數，預估超過3萬人次。記者吳慧芬／翻攝
高捷世運站長林忠明昨晚在月台唱歌，安撫歌迷候車的情緒。圖／本報系照片
高捷世運站長林忠明昨晚在月台唱歌，安撫歌迷候車的情緒。圖／本報系照片
市長陳其邁昨晚到世運站視查疏運情形，並慰勞站長林忠明。記者吳慧芬／翻攝
市長陳其邁昨晚到世運站視查疏運情形，並慰勞站長林忠明。記者吳慧芬／翻攝

捷運 失眠 BLACKPINK

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