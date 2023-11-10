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日經：台灣選舉逼近 中國升高威脅圖影響選情

中央社台北10日綜合外電報導
鴻海創辦人郭台銘（左1）、國民黨總統參選人侯友宜（左2）、民眾黨總統參選人柯文哲（左3）、民進黨總統參選人賴清德（左5）。圖/聯合報系資料照
鴻海創辦人郭台銘（左1）、國民黨總統參選人侯友宜（左2）、民眾黨總統參選人柯文哲（左3）、民進黨總統參選人賴清德（左5）。圖/聯合報系資料照

台灣明年1月13日將舉行關鍵的總統和國會大選。日經亞洲（Nikkei Asia）報導，中國正加大力道對台威脅，升高北京恐變本加厲試圖影響選情的疑慮。

報導指出，中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤上個月表示，當前兩岸關係正面臨「和平與戰爭、繁榮與衰退的兩條路、兩種前景的選擇」。國台辦發言人朱鳳蓮10月25日表示，台灣人投票時須明辨是非，在正確和錯誤之間作出區別。

台灣主要在野黨中國國民黨認為這場選舉是「戰與和」的選擇，中方論調為此背書。專家指出，這是中國針對倘若台灣沒有選出北京喜歡的人選，毫不掩飾地就可能動武進行威脅。

這是中國繼數月以來威脅要中止一項重大貿易協議及擴大對台進口禁令之後又提出的警告。而且擾台解放軍機、解放軍艦數量史無前例。

國立東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）說：「借用並且放大台灣本地政治勢力已經對內建構和提倡的『戰爭與和平』論點，這是在大選之前對台灣政局進行直接而且危險的外部干預。」

她說，北京此舉尋求投射出，如果換國民黨執政，未來會比民主進步黨繼續執政更美好。馮儒莎認為：「如此選舉操作的效果難以衡量，卻有其危險性，因為北京可能利用健全但兩極分化的政治格局，來深化台灣社會已經存在的裂痕。」

專家和分析家都警告，心理戰也是中國戰術核心一環，目的是要向台灣民眾製造對現任政府和對美國力挺台灣安全的不信任。

記錄並分析假新聞的非政府組織台灣資訊環境研究中心共同主持人游知澔表示，至少從2020年以來，中國官媒及附隨組織的帳號就已經開始在各大中文社群媒體平台上加大力道散播謊言和具有操蹤性的論述。他舉例，那些論述對台灣的防衛能力和美台夥伴關係提出質疑。

游知澔告訴日經亞洲，「美國正在全球各地研發生化武器」和「台灣領導人正計劃逃走、背叛人民」就是兩個由來以久的虛妄說法。

儘管沒有事實根據，中國媒體一再主張美國已經要求台灣建立生化實驗室、研發生化武器。游知澔說，這項指控是由一家支持反對勢力的台灣媒體率先報導。美國和台灣對此都予以強烈否認。

「再加上中國的其他資訊操弄手法和國內政治討論，這些指控創造出美國正為自身利益而在犧牲和摧毀盟友烏克蘭和台灣的另類世界觀，導致無法針對台灣外交政策合理論辯。」

北京 解放軍 國民黨

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