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台灣美食他國也有 波蘭背包客：不宣傳這優勢太可惜

聯合新聞網/即時報導
台灣觀光主打在地美食及人情味。本報系資料照
台灣觀光主打在地美食及人情味。本報系資料照

台灣觀光主打美食、美景與人情味，吸引不少外國遊客慕名而來。不過一名波蘭背包客寶拉（Paula Rybaczuk）卻表示，類似的「特色」其實在其他亞洲國家都有，並指出台灣有很多很棒的山岳，但從未聽過有人特別宣傳，讓她感嘆「有點可惜」。

寶拉接受《不要鬧工作室》採訪時表示，她原本在波蘭擔任3年的導遊，由於老家波德拉榭地區別爾斯克很平坦，根本沒有山可以爬，所以搬到冰島及加拿大後，才開始有了爬山這項興趣，某次她在爬山時偶遇一名來自亞洲的登山客，自此後她便開始到亞洲四處爬山，當該名亞洲登山客看到她花了14小時爬完印尼的林賈尼火山後，就建議她也可以去台灣爬山。

寶拉透露，這7個月來展開自助旅行，當抵達台灣的第一天，她就衝去雪霸國家公園，走了近37公里路，並登上海拔3594公尺、台灣百岳中「十峻」之一的大劍山。寶拉相當滿意這項挑戰，但她也指出台灣某些知名山岳對於短期旅客較不便，因為可能前幾周就需要申請，要是來不及申請登山證就不能爬。

若遇到申請日期天氣不好時也只能敗興離開，並舉例像印尼和菲律賓登山就比較隨興，但她也強調自己完全支持台灣為了保護自然而有所管制，只是希望程序上可以簡化些。

寶拉坦言自己對台灣美食興趣不大，儘管她也很愛台灣的夜市小吃，但她認為這些「特色」，在大部分的亞洲國家都有，且東南亞國家的飯店和食物都還更便宜，鄰近國家日本則有動漫、南韓有K-pop文化等，至於台灣的人情味，她認為其實多數人對於觀光客本來就比較友善，所以對於無人特別宣傳台灣的山岳，令她覺得有點可惜。

影片曝光，網友們紛紛解釋，「不只是為了保護環境，也是為了保護你，台灣山難一堆」、「台灣位處地震帶，高山地質構造鬆軟，而且天後溫差變化大，這也為什麼要申請『入山證』的原因，方便救援，還有萬一出事可以通知登山者的家屬或是緊急聯絡人」、「台灣山區氣候非常不穩定，而且道路常因各種因素中斷，所以爬山風險很高，救援很困難，必須事先登記以確保道路暢通，以及出意外時有能力救援」。

另外，也有網友表示，「歐美登山族群認為登山不用登記是基於他從小就被灌輸自我負責的原則，所以若是因為自己沒有事先準備登山功課以至於發生山難，他們也不會認為是國家責任，這跟某些台灣人的想法不符，所以他認為要事先申請是一件麻煩且奇怪的事是有他們背後的邏輯原因的」。

觀光 印尼 東南亞

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